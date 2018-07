David Bisbal arrasa en 'Starlite'

Tras cinco años sin subirse al escenario de Starlite, David Bisbal ha vuelto a brillar logrando colgar el cartel de "no hay billetes" durante su show. A lo largo del concierto, el almeriense derrochó energía, fuerza y garra, como nos tiene acostumbrados.

Sin duda fue una noche de lo más especial para el cantante. Como no podía ser de otra manera, David estuvo acompañado por Rosanna Zanetti que no quiso perderse el concierto de su marido en su primera aparición pública tras su romántica y discreta boda.

DAVID BISBAL VUELVE A CASA CON 'SOLD OUT' INCLUIDO

Si algo adora David Bisbal es 'volver a casa' ya que siente una gran debilidad por su tierra, Andalucía, tal y como ha mostrado en numerosas ocasiones y como no podía ser menos, en Starlite se acordó de recordar: "Es maravilloso estar aquí en mi tierra, Andalucía, y de tocar en un paraje como esta cantera, en la que ya estuve hace unos años. Es siempre muy especial tocar en un festival con tan grandes estrellas internacionales".

La aparición estelar del almeriense de blanco riguroso dio el pistoletazo de salida a una noche en la que Bisbal disfrutó rodeado de su público, el cual lo esperaba en pie. Salió pisando fuerte con uno de sus clásicos, Quién me iba a decir, para seguir a continuación con Fiebre y Antes que no, de su último álbum Hijos del mar y continuar con dos baladas, Culpable y Lo tenga o no.

"Este es un recinto que me encanta. Me encanta tocar para mi gente", aseguró un emocionado Bisbal, que incluso entonó el 'Cumpleaños feliz', para una de las integrantes de su club de fans, para a continuación invitar a su público "a mover la cintura" con Sí pero no, Lloraré las penas y Como olvidar. Sus seguidores también pudieron disfrutar de los temas más clásicos del almeriense y se dejaron la voz coreando Bulería, Esclavo de tus besos o Ave María.

Además, numerosos rostros conocidos no quisieron faltar a la cita por lo que pudimos ver a algunas caras conocidas como a las influencers María y Lucía Pombo, el periodista J. J. Santos, Nicole Kimpel -pareja de Antonio Banderas- acompañada por su hermana gemela Bárbara, así como, Victor Puerto y su esposa, Noelia Margotón.