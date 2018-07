Jorge González dará el salto a Latinoamérica

Jorge González, conocido por todos por su paso por Operación Triunfo 2006, La Voz y las preselecciones de Eurovisión, probará suerte en Latinoamérica. El el cantante madrileño acaba de presentar su nuevo single Esta noche, un pegadizo tema con sabor a verano y compuesto para bailar en la playa y sacudir las ondas en la radio.

Para grabar este single, el artista pasó una temporada en Florida (Estados Unidos) junto con el equipo de producción de su sello, Cat Music Spain. El videoclip, rodado en algunos de los rincones más bellos de la Bahía de Miami, acumula más de 130.000 views en YouTube en sólo 7 días.

Este verano, Jorge González compaginará su tour de conciertos (Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, Jaén..) con un trabajo intensivo en el estudio de grabación. Quiere dejarlo todo a punto para comenzar una gira de promoción en septiembre por varios países de América Latina.

JORGE GONZALEZ DA EL SALTO A LATINOAMERICA CHANCE: ¿Cómo has planteado su salto a Latinoamérica? Jorge González: Siempre ha sido mi gran sueño poder mostrar mi música a Latinoamérica. Mi estilo musical tiene mucho que ver con México, por ejemplo. El bolero, la música romántica y los ritmos más latinos es lo que me nace y es algo que quiero intentar.

CH: ¿Abandonas España definitivamente o quieres compaginar tu carrera allí con la de aquí? J.G: ¡Para nada me marcho! A España jamás la abandonaría. Es mi tierra y aquí lo tengo todo. Visitar México para probar suerte es algo que también veo necesario. En España no hay tanto donde poder ir y, por desgracia, el apoyo a los artistas cada vez es más difícil. ¿No dicen que nadie es profeta en su tierra? ¡Pues eso! Pero jamás abandonaría mis raíces CH: ¿Qué te ha llevado a querer probar suerte al otro lado del océano? J.G: Este pasado invierno tuve la inmensa suerte de participar en uno de los eventos de música más importantes de Latinoamerica, el Festival Viña del Mar, e Chile. Encima, estuve representando a España... ¡Fue increíble! La prensa de latinoamericana me presentó como el nuevo Ricky Martin... ¡Qué locura! Por eso, mi equipo y to pensamos que sería una buena oportunidad para aprovechar ese tirón mediático.

CH: ¿Qué traes de nuevo con el tema 'Esta Noche'? J.G: Es un tema alegre, veraniego, para bailar y disfrutar tomando una copa en cualquier sitio. Es una canción optimista y, sobre todo, para disfrutarla bailando... ¡Bailando mucho! JORGE GONZALEZ HABLA SOBRE SU PASO POR OPERACION TRIUNFO CH: ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que saliste de Operación Triunfo? J.G: Prácticamente cambia en casi todo. Dejas de ser anónimo para ser alguien popular o conocido en la calle. Mi trabajo ahora es cantar y salir en televisión o en la radio. Sin embargo, en lo personal no me ha cambiado nada. Sigo siendo ese chico normal y sencillo que pasea por la Gran Vía de Madrid, toma café en cualquier bar y hace una vida 100% normal. Laa sencillez es el secreto de muchas cosas en este mundillo del arte, ¿no? CH: ¿Te ha cambiado la fama? J.G: ¡No! En absoluto. Creo que me he mantenido siendo un chico de lo más normal, alguien de la calle. Obviamente, muchas veces se hace complicado porque, por mucho que quieras pasear por la calle sin que te paren para una foto o cenar sin que te estén mirando, a menudo se hace raro o incómodo. Pero yo lo llevo genial.

CH: ¿Crees que es positiva o negativa? J.G: Todo tiene su lado positivo y negativo. Por ejemplo, no poder tomarte algo de forma normal sin que te miren podría ser negativo. Siempre tienes que andar cuidando todo lo que haces, mirando cada paso... De todos modos, yo me quedo con el cariño que encuentras en la calle cuando te paran para decirte que les gusta tu música o cosas así. ¡El resto no me importa tanto! CH: ¿Qué programa te marcó más: OT o La Voz? J.G: OT me dio vida, en OT nace Jorge González, ese gitanito de 17 años con tantas cosas por aprender. La Voz fue algo muy bonito en mi camino. Casi lo gané y me quedé a las puertas como subcampeón. Pero OT siempre será especial.

CH: ¿Mantienes relación con tus compañeros de edición? J.G: Con todos es imposible: cada uno hace su vida y es complicado, pero suelo hablar con algunos o seguirnos por las rede sociales, que hoy lo hacen todo más fácil.

JORGE GONZALEZ: "ME GUSTARIA CANTAR A DUO CON RICKY MARTIN O PASTORA SOLER" CH: ¿Cómo has vivido el éxito de esta edición de Operación Triunfo? J.G: Sobre todo, me ha encantado que de una vez un talent show musical se centre en los concursantes y no en otra cosa. Este año casi todos están teniendo oportunidades de carrera musical y eso es gracias a una productora y una cadena que han querido apostar como debe ser, por los talentos, por los protagonistas, por esos chicos que sueñan con hacer música. No como otros programas donde los tratan como quien hace churros... ¡Venga, uno tras otro! ¡Bravo por esta edición y por sus responsables! CH: ¿Cómo te gustaría verte dentro de un año? J.G: ¿Quién sabe? La vida te da tantas sorpresas, que nunca sabes dónde vas a estar. He vivido un año que jamás pensé que me podría pasar tanto profesional como personalmente. En este último año he conocido a personas únicas que necesito para siempre conmigo, he representado a España en un festival importante, he viajado a lugares increíbles y he compartido momentos únicos.... Por eso digo que cosas que jamas creí tener o sentir las estoy viviendo. Quiero seguir así muchos años más sin perder lo que conseguí, conocí o encontré... ¡Que la vida me siga sorprendiendo! CH: ¿Has alcanzado todas tus metas? J.G: Siempre hay que marcarse nuevas metas. No me gusta eso de no planear. Está bien que venga lo que nunca esperas, pero también hay que hacer planes de futuro que te motiven a seguir y a continuar peleando por lo que te importa, por lo que quieres y amas...

CH: ¿Con quién te gustaría cantar a dúo? J.G: ¡Qué pregunta! Ja, ja. ¡No sé si hay página para tanta gente! Diría que con Alejandro Fernández, Pastora Soler, Vanessa Martín, Ricky Martin... ¡Hasta con Beyoncé! ¿Por qué no?