Jennifer Lopez habla por fin de su culo y confiesa que 'no está asegurado'

La novia del jugador de béisbol Álex Rodríguez ha celebrado su 49 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto en Bahamas y una divertida entrevista en la que desmiente la mayor leyenda urbana que la ha perseguido hasta la fecha: que aseguró su trasero por cinco millones de dólares.

"No existe nada parecido. Creo que sí hay un sitio en Reino Unido donde puedes asegurar ciertas cosas, partes de tu cuerpo y todo eso. En serio, creo que existe de verdad, eso me han dicho. Pero aquí en Estados Unidos creo que no existe. Sería raro... A ver, puedes asegurar tus manos, pero sería raro asegurar en concreto tu trasero".