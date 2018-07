Mimi promete un show diferente y arriesgado

Este sábado 28 de julio Coca-Cola Music Experience On The Beach celebra su cuarta edición de la mano de más de 20 jóvenes artistas. El festival que tendrá lugar en Málaga contará con las actuaciones de dos exconcursantes de la última edición de Operación Triunfo: Mireya Bravo y Mimi, que interpretarán sus primeros trabajos individuales desde que salieron de la academia.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Mimi dos días antes del debut en directo de su nuevo tema Ya no quiero ná, una canción con un potente mensaje feminista que ya es todo un éxito llegando a conseguir más de 4 millones de reproducciones en Youtube en menos de una semana.

CHANCE: ¿Cómo te sientes de cara a este sábado? ¿Con ganas de interpretar en directo Ya no quiero ná"? Mimi Doblas: Pues la verdad es que sí, además llevamos un show un poco diferente y un poco más arriesgado de lo que se acostumbra. Tiene mucha coreografía y ha requerido mucho ensayo. Esperemos que salga todo muy bien. Tenemos muchas ganas porque va a ser la primera vez que la cante en directo y bueno, después de haber visto tanta gente que grita la canción y que se la sabe de memoria es muy fuerte.

CH: ¿Te acompañarán las cuatro bailarinas con las que has formado Lola Indigo? M.D: Si, claro, claro. De momento hasta que ellas quieran. Lola Indigo es un colectivo y un sello del que yo soy la imagen pero de momento ellas están muy involucradas en el proyecto y para alante. Tenemos una gira por delante, aparte del Coca-Cola Music Experience queremos cerrar unas cuantas fechas de conciertos y nada, espero que todo el mundo venga a vernos.

CH: ¿Cómo surgió Lola Indigo? M.D: Pues la verdad es algo que yo siempre he tenido claro que quería hacer. Desde pequeñita ya me lo imaginaba así, con bailarines y todo en un concepto donde la danza estuviera muy presente porque es parte de mi vida. Es verdad que lo digo mucho porque creo que en España se conoce mucho más el arte del vocalista que el del bailarín y por eso le intento dar tanta visibilidad.

CH: ¿Estás trabajando en algún proyecto futuro que nos puedas adelantar? M.D: Tengo previsto sacar un segundo single no muy tarde y el año que viene sacar un albúm. De momento no se cuando porque quiero hacerlo tranquila y quiero conocer mucha gente y experimentar. Además no hay que olvidar que yo estoy viviendo muchas cosas nuevas, estoy descubriendo muchas cosas de mí misma y quiero procesarlas y coger perspectiva e inspirarme de todo lo que me está sucediendo.

CH: Ya no quiero ná ha conseguido un alcance y un éxito enorme, ¿te lo legaste a imaginar así? M.D: Yo no esperaba nada, yo simplemente trabajo y tiro para delante y luego si hay resultados pues es maravilloso. La verdad es que no pienso en recibir una recompensa inmediata cuando hago la cosa, simplemente hacer algo que merezca la pena ver y escuchar.

CH: ¿El futuro de Lola Indigo seguirá ligado a temas con mensajes potentes y feministas? M.D: La verdad es que yo quiero hablar de muchas cosas, el feminismo no es solo decir que pasas de un tío. Creo que el feminismo es una lucha, hay que salir a la calle, manifestarse, luchar para que la ley nos ampere... No lo considero un mensaje feminista sino un mensaje al que no estamos acostumbrados porque normalmente las canciones cantadas por mujeres iban dirigidas a temas de amor y poco más. Que una mujer hable de sexo o de rechazar a un hombre o una pareja es algo que no está tan al uso.