David Bustamante y Yana Olina: ¿Terminó el concurso de la tele, seguirá el amor?

Desde el pasado 15 de mayo de 2018 y de manera semanal, David Bustamante y Yana Olina han sido los grandes protagonistas de ‘Bailando con las estrellas’, el concurso de TVE que, como todo el mundo esperaba, terminaron ganando.

La que ha sido una de las parejas más buscadas de los últimos meses empieza ahora una nueva etapa alejados de la pequeña pantalla, ¿será ahora cuando confirmen su relación?

Mientras se animan -o no- a contar de manera pública si solo son amigos o algo más, lo que sí han hecho ha sido cambiar la que parecía su rutina oficial tras el programa.

Casi todas las semanas, una vez terminado el concurso, se marchaban al hotel a pasar la noche y, al día siguiente, viajaban juntos a Santander donde han ensayado la mayor parte de sus coreografías.

Sin embargo, según informa LOOK, tras alzarse como vencedores y descansar en Barcelona, David y Yana cogieron vuelos con destinos diferentes por primera vez en varias semanas.

Tras una noche de sueño reparador, Bustamante puso rumbo a su querida Cantabria y la bailarina viajó hasta Palma de Mallorca, donde vive de manera habitual y donde trabaja como profesora de baile y es que, acabado el programa, ambos tendrán que volver a sus vidas cotidianas.

Será en las próximas semanas donde veamos si las caricias, las miradas y los besos que protagonizaron en ‘Bailando con las estrellas’ consiguen sobrevivir a la distancia y terminan confirmando lo que todo el mundo asegura, que son pareja.

¿Declaración en redes?

“Sobre todo me alegro por lo que ha logrado David y como ha ido evolucionando en un ámbito totalmente ajeno al suyo. Así que te lo mereces sin ninguna duda. Para mí no es un simple primer premio, sin desmerecer claro, hay mucho significado detrás… Y son las cosas que me llevo y realmente me llenan y me importan de verdad. Por otro lado, me emocione muchísimo cuando te vi llegar con los zapatos con los que ibas a bailar la final, no hay nada más precioso. Te agradezco muchísimo el gesto, eres siempre tan detallista. ¡Eres único! ⠀⠀⠀

Gracias @davibusta por brindarme la oportunidad de vivir esta experiencia junto a ti. Ha sido realmente maravillosa. Gracias ante todo por tu compañía, tu apoyo, tu presencia y tu comprensión. Ha sido una experiencia magnífica e inolvidable! Sin ti no sería lo mismo”.