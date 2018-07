Blas Cantó confiesa que le gusta dar oportunidades a nuevos talentos

Blas Cantó se encuentra en un momento profesional muy bueno. Tras su salida de Auryn, la vida del cantante ha sido un no parar de trabajar y actualmente se encuentra plenamente volcado en sus conciertos y en el lanzamiento de su nuevo álbum.

Este sábado, Blas compartirá cartel con artistas como Lola Indigo, David Lafuente o Dani Fernández en el Coca-Cola Music Experience (CCME) en Málaga. De esta manera, promete un show diferente y arriesgado, con alguna sorpresa sobre el escenario y donde se podrán escuchar las canciones del que será su primer disco en solitario.

BLAS CANTO PROMETE SORPRENDER EN EN EL COCA-COLA MUSIC EXPERIENCE CHANCE: ¿Preparado para el CCME de mañana? Blas Cantó: Voy a actuar media hora y quiero que sea especial. Siempre suelo volverme un poco loco a nivel musical, entonces voy a llevar un trio de metales, van a llenar un poco más el show y también va a venir Robert Mendoza, un violinista maravilloso que tocará en una de las canciones. Hemos hecho un montón de ensayos para este show, estoy muy contento.

CH: ¿Qué temas vas a interpretar? B.C: Las canciones que estoy presentando en mi gira, como In Your Bed o El No Soy Yo, pero también presentaré alguna canción nueva del álbum que está a la vuelta de la esquina y estoy súper emocionado.

CH: Con él no soy yo estás arrasando, has conseguido 19 millones de visualizaciones en YouTube...

B.C: La verdad es que daba mucho miedo pasarse al español de esa manera porque cuando estás haciendo en inglés un estilo tan marcado como en In Your Bed, irse al español era raro, entonces me daba miedo cantar en español con algo que me identificara, pero El no soy yo ha dejado un camino muy bonito.

CH: ¿Con que estilo te sientes más cómodo? B.C: Mi etapa en español va para largo. En inglés me encana interpretar, pero este pop en castellano es muy interesante, es como que hay un punto en común entre las dos cosas. El no soy yo no es un pop español al uso, yo no lo sabría defender, por lo que optamos por otro pop que es un punto medio y que va para largo.

BLAS CANTO: "ME GUSTA LA OPORTUNIDAD DE PODER AYUDAR A NUEVOS TALENTOS" CH: En esta nueva etapa, ¿sientes que están acercándote a un público más amplio? B.C: El no soy yo me está abriendo a un público más adulto, con más historia. Me gusta hacer canciones que cuando las cante haya gente que pueda sentirse identificado con mis letras y pueda sentirlas de la manera que yo las siento. Todos los fans de Auryn crecieron conmigo, pero ahora siento que mi público es más mayor. Voy a los conciertos y veo a gente sobre los 30 y es muy guay, vienen de todas las edades y me hace mucha ilusión poder hacer música para todos. No trato temas duros como puede ser el sexo, el alcohol o la droga, no descarto hablarlo más adelante, pero estamos haciendo ahora un proyecto más familiar.

CH: En el fondo Auryn tenía un público más segmentado...

B.C: Es lo natural, poco a poco hay que crecer. Ahí es donde está la honestidad, no quiero que suena violento el cambio, vamos poco a poco. Es un crecimiento personal también. Lo que más me gusta de lo que me está pasando ahora es que la gente se pueda sentir identificada según su historia.

CH: ¿Qué proyectos tienes en mente? B.C: Terminando de gira con Los 40 y mi gira propia en Alicante, Barcelona, Huelva... Estamos de gira y ya por fin con álbum terminado. Estamos presentándolo en directo hasta que salga, las presento como nacieron y luego en el álbum las verán terminadas y de estudio. Este lunes anunciaré la fecha en la que sale mi disco, que será en septiembre.

CH: Te hemos visto triunfar en Tu cara me suena, ¿Tienes pensado algún proyecto en televisión? B.C: De momento no preveo volver a la televisión pero tengo varias cosas en la cabeza que me gustaría llevar a cabo. No sé cuánto tiempo pasará hasta que vuelva, pero no descarto tener una parcelita mía en televisión, sobre todo me gusta la oportunidad de ayudar a nuevos talentos, porque nací así y creo que las oportunidades se tienen que seguir dando a las nuevas generaciones.

CH: En redes sociales te has mostrado con un gran seguidor de Operación Triunfo. ¿Con qué concursante te gustaría colaborar? B.C: Me gustan todos muchos, tienen su personalidad a flor de piel pero creo que con el que más me identifico a nivel musical es con Roi, creo que aparte de ser muy carismático y tener una gran carrera en televisión, creo que va a hacer cosas muy bonitas a nivel musical, que eso es lo principal en su carrera y está en la búsqueda de un estilo y en eso empatizo mucho con él.