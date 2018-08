La historia de superación e ilusión de B Jones, la Dj del momento que arrasa en Ibiza

Quienes han bailado con ella desde la cabina coinciden en los mismo: una fuerza magnética invade la pista llenándola de buen rollo, mucho baile y buena música. Podríamos estar ante el fenómeno B Jones, o lo que es lo mismo, ante una de las Djs más exitosas y aclamadas de nuestro país.

Como Dj residente en Hï Ibiza y Ushuaïa, B Jones se ha coronado este verano poniendo a bailar al mundo entero desde Ibiza. Además ha formado parte del cartel del Tomorrowland celebrado en el Líbano. Solo dos datos de su largo currículum que ponen de manifiesto su consagración en la música electrónica y en las cabinas más importantes del mundo entero.

Pero su historia no ha sido fácil, aunque sin duda las ganas y la ilusión han ganado la batalla. Hablamos con B Jones sobre el verano, su trabajo, una vida sana y el machismo en una profesión mucho más femenina de lo que parece.

CHANCE: ¿Cómo te planteas este verano? ¿Cómo lo estás viviendo?

Bjones: Con mucha ilusión. Es el sexto en Ibiza y empecé poquito a poco en pequeños clubs y ahora en Ushuaïa y Hï Ibiza y muy contenta de esta oportunidad.

CH: También Tomorrowland...

BJ: Es Tomorrowland, El Líbano, porque este año simultáneamente se hace en cuatro países más y muy contenta, significa un honor enorme, también una gran responsabilidad, pero sobre todo ilusión. Al final en sitios así es donde puedes demostrar porque estás ahí, porque estas pinchando en la misma cabina y con Djs que ahora están en el top mundial.

CH: Te has recorrido el mundo pinchando... ¿Qué destacas de esa experiencia?

BJ: Pues viajar te hace aprender mucho y sobre todo conocerte también mucho a ti misma, aprender mucho de la vida y también de esta profesión. Se pasan muchas horas solas, muchas horas de vuelos pero siempre merece la pena cuando llegas a cualquier parte del mundo y estas en la cabina, con un público excelente y empiezas a ampliarte por el mundo. Una gran experiencia, la mejor de mi vida yo creo y una de las mejores cosas que tiene esta profesión es poder viajar.

CH: No solo pones música, sino que transmites una energía desbordante ¿Cómo lo consigues?

BJ: Pues yo creo que mi método es que no tengo ningún método, lo vivo, me sale así y no hay nada planificado. Paso muchas horas en el estudio preparando mi música, pero a la hora de salir a la cabina no hay nada preparado. Nunca hago dos sesiones iguales porque elijo la música en el momento porque al final es la gente la que me transmite a mi, el gran método es dejarse llevar por el público, vivirlo y hacerlo de verdad. Las cosas en la vida que llegan a la gente son las cosas naturales y no se puede actuar en una cabina.

CH: ¿Te llegas a emocionar?

BJ: Yo he llorado en una cabina. Me emociono porque lo vivo y termino con los pelos de puntas... miradas con la gente que no conoces de nada pero que simplemente por la música al final nos convertimos en uno la pista y yo.

CH: ¿Qué haces para mantenerte en forma?

BJ: Me cuido lo que puedo, sin llegar a un extremo, porque trabajo mucho y soy madre pero siempre que puedo me cuido, también la alimentación y llevar una vida sana. También tengo suerte.

CH: Hay quien relaciona la noche a una vida poco sana ¿Qué les dirías?

BJ: Qué están totalmente equivocados. Yo trabajo de noche pero vivo de día y cuando trabajo de noche me levanto más tarde pero llevo una vida de día y sana, no tomo alcohol, una copita de vino y ya está. No he tomado drogas en mi vida, hago deporte, como sano y llevo una vida ordenada y creo que no tienen nada que ver trabajar en la noche con llevar una vida poco sana. Conozco mucha gente que tiene trabajo de días y lleva una vida menos sana que la mía o mucha gente que conozco que trabaja en la noche.

CH: ¿Cómo se compagina la maternidad con un trabajo tan ajetreado como este? BJ: Pues la maternidad yo la asumí sola por lo que siempre es difícil trabajar y cuidar de tus hijos, porque ser madre ya es un trabajo añadido a tu trabajo. Cuando empecé tenía que estar siempre contratando niñeras o pidiendo favores, porque además no vivía nadie en la ciudad que yo vivía, después cuando me fue yendo mejor ya me he quedado viviendo en Ibiza y mi madre se vino a vivir conmigo, así que no tengo problema de nada porque mi hija está en casa con la abuela y como quiere. De tres años para acá tengo esa ayuda.

CH: ¿Sientes machismo en tu profesión?

BJ: No lo he sentido. A ver el mundo es machista, no lo podemos negar y nos hemos criado en un mundo en el que las mujeres siempre han tenido un papel diferente a los hombres por lo que había ciertas profesiones que las mujeres no desarrollaban y que están empezando a desarrollar ahora, como es el caso de mujeres bomberos, policías o incluso ministra y poco a poco estamos reivindicando nuestro papel. Yo me he encontrado de todo por el mundo y no nací Dj pero concretamente en esta profesión más machismo te digo que no y con los Djs que comparto cabina me tratan como compañeros y jamás me he planteado me pasa esto porque soy mujer y el trato que tengo es fenomenal. Que en alguna ocasión me he podido encontrar un cerdo, pues es que me lo he encontrado toda mi vida, porque además en esta profesión aunque veamos a muchos hombres hay grandes mujeres, como managers o productoras. No es tan masculina como parece.

CH: ¿Que balance haces de estos años?

BJ: Pues me quedo con el camino que he tenido de trabajo y sueños y ver hoy cumplido mis sueños. Una empresa como Hï Ibiza o como Ushuaïa que tienen un trato excelente y como me valoran y han apostado por una Dj española.

CH: ¿Creías algún día que llegarías donde estas?

BJ: Yo quería y he trabajado mucho por ello. En esta vida si no te lo crees y luchas un poquito no lo consigues.

CH: ¿Tu experiencia más fuerte en una cabina?

BJ: Tengo muchas porque casi siempre lo vivo mucho y me emociono, pero por ejemplo en Desalia he vivido grandes momentos los dos años que he ido, en Barcelona en el Orgullo Gay pinchando en la calle delante de 10.000 personas fue también muy muy emocionante y el estar en la calle que había de todo tipo de público lo pase genial. Pacha Macau también me marco, y Hï Ibiza y Ushuaïa es impresionante.

CH: ¿Qué tienen Hï Ibiza y Ushuaïa que son referentes en el mundo?

BJ: Primero el gran equipo humano que tiene detrás, desde promotores y directores a camareros, es una empresa que lo pone todo ahí para dar el mejor ocio nocturno. No conozco empresa que haga las cosas mejor y con más ilusión, además que tienen lo último de lo último, pero sobre todo el equipo que tienen.

CH: ¿Qué te hace única?

BJ: Creo que todos somos únicos pero creo que sería que me sale y lo vivo. Y no todo es color de rosa pero cuando estoy en la cabina pienso 'gracias' y lo siento y podría decirte que estoy en el mejor momento de mi vida.