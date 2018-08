¿Sabes cuánto cobra Olina, la novia de Bustamante?

Yana Olina (30) se ha subido al carro de las influencers y esta aprovechando la fama que le ha brindado convertirse en novia de David Bustamante, a quien conoció en el programa Bailando con las estrellas. Su nuevo estatus de estrella queda acreditado con su caché. Y es que la joven pide hasta 25.000 euros por amadrinar la presentación de una marca, según cuenta ABC y recoge informalia.

Olina es bicampeona de baile de España y semifinalista de Europa y del Mundo, pero adquirió protagonismo en la crónica social cuando se destapó su romance con Bustamente (36). Yana quiere rentabilizar su nueva condición de celebritie y su caché se asemeja al de las estrellas. No obstante, parece que las marcas, por el momento, no llegan a dicha cifra y no apuestan por su figura.

Yana fue compañera de baile del cantante y la química entre ambos reinaba en todos los programas, algo que les llevó a ganar el concurso. Su relación era un secreto a voces pero fue hace unas semanas cuando fueron pillados dándose su primer beso en mitad de la calle. La relación pinta tan bien que incluso ya conoce a la hija de Bustamante, Daniella, fruto de su matrimonio con Paula Echevarría.

