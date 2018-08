Salvador Sobral no tiene ni idea de quién es Alfred, pero alaba a Amai

Sobral desveló no haber escuchado nunca al catalán, que en repetidas ocasiones desveló su admiración por el luso durante su estancia en la academia de Operación Triunfo. Recordemos que Alfred cantó en una de las galas del concurso su Amar pelos dois. Por el contrario, se deshace en halagos a Amaia Romero, según ecoteuve.

"De Alfred no conozco mucho, pero la chica me parece una músico interesante, toca el piano y es supermusical", afirmó el cantante en palabras a El Huffington Post. "Ella no es de esas cantontas, como dicen. Es un músico de verdad. Mi hermana me la mostró cuando hizo de jurado en OT y la verdad es que tocaba y canta súperbien".