Le compra un café a un hombre en una gasolinera… ¡y descubre que es su cantante favorito!

Una maestra jubilada le compró un café a un desconocido en un local de la cadena Wawa en Nueva Jersey (EE.UU.), sin percatarse de que aquel hombre era el famoso cantante neozelandés de country Keith Urban, que esa misma noche iba a dar concierto en la ciudad de Candem, informan medios locales, según rt.

En una publicación de Facebook, Ruth Reed relató que se encontraba en un local de Wawa en una gasolinera, cuando vio a un hombre que pedía unas monedas a una mujer porque no tenía efectivo en ese momento, por lo que decidió pagar por su café. El hombre le dio las gracias y se presentaron. Cuando le dijo que se llamaba Keith, la mujer reparó en su parecido con el famoso cantante, momento en que él le dijo que se trataba de él mismo en persona.

My favorite story of the day is how my 3rd grade teacher thought @KeithUrban was down on his luck and couldn’t pay for his wawa snacks so she bought them for him. What an angel. pic.twitter.com/mJccVOQWtp