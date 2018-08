Juan Peña y sus amigos Rosario Mohedano y Manuel Cortés triunfan en Starlite

Los ritmos flamencos inundaron anoche Starlite Festival con su "Noche Flamenca". Los responsables de poner en pie el Escenario Sessions de la cantera marbellí fueron Juan Peña y sus compañeros Rosario Mohedano y Manuel Cortés, que lo acompañaron en el escenario, así como la artista cubana Yanela Brooks.

"Esta es una noche muy especial para mí porque van a venir al escenario grandes artistas, amigos y compañeros y les traemos muchas sorpresas. Quiero que todos lo disfrutemos y que cantemos juntos", adelantaba un entregado Juan Peña, que desde el primer momento cubrió de embrujo la "Noche Flamenca" de Starlite.

El artista interpretó temas suyos como No me lo creo o Se me derrama la vida, que tocó junto a la artista cubana Yanela Brooks. Antes le había tocado acompañarlo en el escenario a Rosario Mohedano, con la que cantó A que no te vas. Rosario Mohedano interpretó también temas propios como A la que venga, con versos tan pegadizos como "Todo vale y todo queda, en cosillas del amor" y Mundo imperfecto, en la que reivindicó "todo lo bonito que te da la vida y crear".

Juan Peña hizo un derroche de su arte con temas muy conocidos como Por ella y Déjate querer, de José Manuel Soto; Porompompero, de Manolo Escobar; Ya no puedo más, de Camilo Sexto; Mi gran noche, Como yo te amo o Yo soy aquel, de Raphael; o la famosa Se te nota en la mirada, archiconocida de la mano de Siempre Así o Sigo siendo el Rey, de Vicente Fernández.

Y así se fueron sucediendo temas como Noches de Bohemia, Amiga Mía o Esta cobardía, para la que le acompañó sobre el escenario Manuel Cortés, hijo de Chiquitete y Raquel Bollo, que retrató todo la actuación móvil en ristre. El joven artista, Manuel Cortés, agradeció "la oportunidad de estar en un Festival como Starlite, y a sus organizadores", y se arrancó por tangos y por bulerías, y dedicó a su hermano pequeño, Samuel, entre el público, su interpretación, que culminó con Gitano soy, otro tema de su padre, Chiquetete.

Pero la fiesta flamenca no quería terminar. Así Juan Peña invitó a sus amigos al fin de fiesta. Y cantó Señora, junto a Rosario; o Se me va, de Siempre así, con la que despidió el show de anoche, lleno de magia, duende y arte flamenco.

DESCEMER BUENO, EN EL ESCENARIO SESSIONS

El cantante, compositor y productor cubano, Descemer Bueno, arrasó anoche en su primera visita a Starlite. Descemer, que ha logrado en repetidas ocasiones alcanzar el top 10 de los Hot Latin Tracks de Billboard, ha colaborado con artistas de la talla de Enrique Iglesias, Romeo Santos, Juan Luis Guerra, Rosario, Ricky Martin, Estopa, Melendi, Pitbull, Wisin & Yandel...

Entre sus éxitos más sonados se encuentran grandes hits como Loco, Lloro por ti, No me digas que no, El Perdedor, Súbeme la radio, y su mega hit Bailando. Con su espectacular recorrido, Descemer convirtió Starlite en una gran fiesta.