El periodista que vio el cadáver de Elvis Presley revela cómo nació la 'conspiración'

"¿Cómo se veía Elvis? No muy bien. Siendo inglés, no me gustaba mirar. Pero fue una vista tan extraordinaria, que tuve que detenerme en cada detalle. Lo más sorprendente fue el tamaño de su rostro. Tenía la forma de una sandía muy grande y pálida, como la muerte. Supuse que las drogas habían causado la hinchazón. Llevaba un traje negro, una camisa blanca y una elaborada corbata de satén blanco".