Britney Spears se cachondea de esta fan española que pagó 950 euros por conocerla

Britney Spears cuenta con miles de fans alrededor del mundo y no es de extrañar que se desatara una auténtica revolución al conocerse que los días 24, 25 y 26 de agosto la cantante internacional se instalaría en Londres para ofrecer varios conciertos.

Como muchos, Marta Gutiérrez, una mallorquina de 32 años fan de la artista de toda la vida, desembolsó una gran suma de dinero no solo para poder ver a Spears encima del escenario, sino para conocerla en persona y hacerse una foto con ella.

Así pues, Marta y sus tres amigos pagaron 180 libras para la entrada del concierto y otras 600 para poder participar en el llamado ‘meet and great’, una experiencia que permite a unos cuantos conocer a la cantante. Sin embargo había una condición: nada de tocar, abrazar o besar a Spears.

A las 19:45 los fans habían sido citados para vivir el gran momento. Gutiérrez explica que era la penúltima en entrar y que desgraciadamente se le había roto el vestido palabra de honor que se había comprado para la ocasión, según recoge Lecturas.

Al entrar, la joven le explicó a Britney su pequeño problema y se preparó para la foto.

Ante la reacción de la artista, el equipo de seguridad le pidió a Gutiérrez que se fuera y esta, bloqueada, explica que trató de disculparse:

Según cuenta, sus palabras le hicieron mucha gracia a la cantante, que le respondió riendo:

A pesar de ello, el representante de la cantante y los encargados de hacer la foto pidieron a la joven que esperara, porque quizás podía volverlo a intentarlo, puesto que a una chica que había salido con los ojos cerrados le habían dejado repetir.

Sin embargo, la cantante no quiso saber nada más de Gutiérrez, que finalmente se fue muy indignada y relató su experiencia en un vídeo que ahora se ha hecho viral en Youtube.

“Me pareció increíble que esa mujer no supiera carburar. Yo dije incluso que me ponía de rodillas delante de ella y le pedía perdón pero ya pensé... ¿Perdón por qué? Paso”.

Tal y como explicaba, el representante le había asegurado que se le devolvería el dinero, algo que para ella no es suficiente:

“Devolverme el dinero para mí no es nada, he venido desde España y he pagado vuelo y dos noches de hotel. ¿Quién me devolverá el dinero de esto ahora? ¿Vas a ser tú Britney? Porque no voy a pagar para ti un 'meet and great' nunca más. Y espero que nadie más lo haga”