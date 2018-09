David Bustamante se harta y carga contra sus haters en medio de un concierto

Cansado de los comentarios que suele recibir por parte de la prensa rosa, el "triunfito" no ha podido más y se ha desahogado con sus fans durante un concierto.

Ocurrió durante su actuación de este pasado fin de semana, en el parque de la Juventud, en Huelma, municipio de Jaén.

Durante las últimas semanas el cántabro había sido blanco de críticas, especialmente después de haber abandonado el escenario en un concierto en Elche, Alicante, tras darse cuenta de que le estaban lanzando varias piedras. Pero no ha sido el único quebradero de cabeza reciente del cantante.

Desde que anunciaran su separación, ha sido cuestionado fuertemente por terminar su relación con Paula Echevarría. Una cuestión a la que se ha referido durante su concierto en Huelma, mientras pasaban unos segundos entre una canción y otra.

David Bustamante aprovechó para decir que estaba rendido de tanta polémica:

"Parece que tengo que hacer más, que estoy cuesta arriba, que estoy cuestionado. Durante 17 años siempre hay polémica, siempre sacan mierda, con perdón de la palabra. Y uno ya está cansado y lo único que tiene ganas es de cantar. Es lo único que he hecho."

Así, el artista se quejaba por la forma en que se ha llevado su nombre a los titulares de la prensa.

"Me gustaría que me dejaran hacerlo de una forma más tranquila, como hacen los demás, sin tener tantos impedimentos. Yo solamente vine aquí y desde hace 17 años lo único que he pretendido es cantar".