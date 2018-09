El obispo del funeral de Aretha Franklin se disculpa por 'meter mano' a Ariana Grande

'Dejad que las feligresas se acerquen a mi, que nos las beneficiamos a todas'.

Una versión así de procaz del mensaje evangleñico es la que debe tener el obispo Charles H. Ellis III (Todo el mundo comenta lo mismo sobre esta mirada de Bill Clinton a Ariana Grande en el funeral de Aretha Franklin ).

Y si no la tiene, lo parece.

El obispo que ofició el funeral de Aretha Franklin se disculpó el viernes con Ariana Grande por la forma en que la tocó en el escenario y una broma que hizo sobre su nombre.

Charles H. Ellis III ofició el funeral de Franklin y saludó a Grande con cara de pocos amigos en el escenario después de que interpretara "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman."

Tras la actuación, Ellis se acercó a la artista y la agarró por encima de su cintura, con sus dedos presionando contra un lado de su pecho. Estas imágenes causaron una gran polémica en las redes sociales.

Que esto se haga viral, para que se le caiga la cara de vergüenza al cura, no podemos seguir permitiendo esto. Ariana estaba MUY incomoda, riéndose nerviosa, la estaba manoseando y acosando,un cura, en el funeral de Aretha Franklin. Ni ella ni más mujeres! BASTA! #RespectAriana pic.twitter.com/GZ5N65iy5L — Belén (@beleenriver) 1 de septiembre de 2018

#Respect Ariana

El predicador se disculpó en una entrevista con The Associated Press en el cementerio donde Franklin fue enterrada la noche del viernes.

"Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer ... No sé, supongo que la rodeé con el brazo". "Quizás crucé la frontera, tal vez fui demasiado amigable o familiar, pero nuevamente, me disculpo".

El reverendo dijo que abrazó a todos los artistas durante el servicio de ocho horas del viernes.

"Abracé a todas las artistas femeninas y los artistas masculinos". "Todo el mundo estaba de pie, les estreché la mano y los abracé. De eso se trata todo en la iglesia. Todo tiene que ver con el amor".

Agregó:

"Lo último que quiero es convertirme en un foco de distracción para este día. Todo esto se trata de Aretha Franklin".

Muchas personas publicaron imágenes de primer plano del momento en Twitter, etiquetándolas con el hashtag #RespectAriana.

Ellis también se disculpó con Grande, sus fans y la comunidad hispana por hacer una broma sobre la cantante:

"Vi tu nombre en el programa y pensé que era un nuevo producto del menú de Taco Bell". "Personalmente y sinceramente me disculpo con Ariana, sus admiradores y toda la comunidad hispana". "Cuando estás haciendo un oficio durante nueve horas, tratas de mantenerlo animado, tratas de insertar algunas bromas aquí y allá".

El toque de Ellis de Grande eclipsó algunas críticas anteriores durante la ceremonia acerca del vestido que Grande usó para su actuación.

Numerosas personas criticaron en las redes sociales a Grande, al considerar que el vestido era demasiado corto para una ceremonia de ese tipo.