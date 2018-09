Bustamante responde con un manotazo a las preguntas sobre su ex, Paula Echevarría

El cantante cántabro está cansado de la persecución mediática que sufre desde su separación de Paula Echevarría. La presión de los medios le ha llevado a perder los papeles al ser preguntado por su ex mujer y el nuevo novio de ésta, Miguel Torres, según informalia.

David Bustamante ha raccionado con varios manotazos a la cámara del programa Ya es mediodía, mientras le decía a la reportera con educación: "Ya por favor, te lo pido por favor, no me preguntes más, te lo ruego por favor", repetía con insistencia sin admitir ninguna pregunta más.

No es la primera vez que Bustamante pierde los nervios con los periodistas. Hace un año ya estalló contra el programa Sálvame: "Basta ya, no soy ningún delincuente. Estáis dibujando un personaje que alucino y que yo no conozco. Me estáis tirando por el suelo la imagen. Creo que no me lo merezco, me conocéis desde hace 15 años", dijo visiblemente molesto.