David Bisbal: "Estoy loco de amor por Rosanna Zanetti y quiero ser padre otra vez"

David Bisbal está que se sale. El cantante almeriense quiere ser padre otra vez, una buena noticia que confirmael idilo que vive con su esposa.

La otra cara de la moneda es que desde su entorno aseguran que la locura del intérprete por la guapa modelo venezolana es tal que se ha alejado de los suyos, de su familia, o que al menos ya no está tan unido a ellos como antes.

La situación es tal que, como publicábamos este viernes, su madre se lleva mejor con la madre de Tablada que con la de Zanetti.

David Bisbal es un hombre enamorado que no pierde ocasión de declarar sus sentimientos. Este jueves, en la fiesta de Los 40 Principales en la sala Florida de Madrid, explicó que su felicidad personal quiere trasladarla también al escenario:

"porque estamos viviendo un momento muy feliz aunque, yo con Rosanilla (como llama a su esposa Rosanna Zanetti) ya me sentía en familia hace tiempo. Hemos dado un paso tan positivo y tan natural que la pregunta me parece muy oportuna y no me incomoda".