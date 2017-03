Risto Mejide: "Los toreros son asesinos en serie; debería dejar de ser legal lo que hacen"

Se pasa el día dándole al coco para ver si consigue un titular y parece que Risto Mejide acaba de dar con uno. El caso es salir, crerar polémica y ganar audiencia, porque de ahí vienen los millones que se embolsa (Buenafuente se cachondea de Paolo Vasile y Risto Mejide a cuenta del triunfo de 'El Tekila').

El otro día era 'El Tekila' y el tongo montado por los troles de Forocoches en 'Got Talent' y hoy son los toros de lidia ( 'El Tekila' en 'Sálvame': "Una parte del público me habrá votado por cachondeo, pero otra no").

El publicista, que s elas sabe todas y es un actor consumado, hace que muestra este fin de semana su cara más sincera y personal en una entrevista en 'Papel' (El facineroso Willy Toledo llama "asesino" al Gobierno por no prohibir los toros).

El presentador de 'Chester in love' asegura que le habría gustado hacer la campaña electoral "al PACMA porque han estado a medio minuto de conseguir representación parlamentaria y sólo tener un escaño de gente defendiendo los animales y diciendo basta ya de corridas de toros en este país habría valido la pena".

Risto reconoce haber ido a un festejo taurino que le "pareció un espectáculo decadente", por lo cual "me levanté y me fui". Esta sensación se la ha querido transmitir incluso "a los toreros que he tenido delante" diciéndoles de viva voz sus impresiones.

"Les he dicho que son asesinos en serie y que para mí debería dejar de ser legal lo que hacen... Fran Rivera, a pesar de eso, es amigo mío".