Manuel Benítez El Cordobés contra su hijo, Manuel Díaz: "Que me dejes tranquilo"

Parecía que la reconciliación estaba cerca pero nada más lejos de la realidad. Manuel Benítez ha desvelado que está muy molesto con su hijo, Manuel Díaz, y ha arremetido duramente contra él: "El que me quiera que luche por su cuenta, que ya está bien de tanta porquería y tantas mentiras".

Según publica Informalia, Manuel Benítez (80) ha estallado. El torero ha realizado unas explosivas declaraciones en las que arremete duramente contra su hijo, Manuel Díaz (48): "He tenido muchas corridas de toros, gracias a Dios, pero ya está bien. Ahora, que me dejen tranquilo. Que me dejes tranquilo, Manolo. Yo ya estoy harto de toros como para ponerme delante, con el miedo que he pasado", ha asegurado a la revista Corazón TVE: "Estoy harto de tanta porquería y tantas mentiras. Se fue a la televisión diciendo unas cosas... Ya está bien hombre, que toree, que es lo que tiene que hacer. A Madrid es donde tiene que ir, vamos a dejarnos de Palma del Río".

El torero hace claramente alusión a la corrida que compartirán Manuel Díaz y su hermano, Julio Benítez, el próximo día 22 de abril en Palma del Río, pueblo natal del padre, donde se esperaba el reencuentro: "Yo no voy a ir a ninguna corrida, no tengo que ir para nada", afirma molesto. Según El Cordobés, las corridas de los dos hermanos son una campaña de marketing orquestada por Díaz: "Pues claro, ¿por qué no lo ha hecho antes? Que sí, que es mi hijo, ¿pero y qué más da? Ya está bien, yo también tengo que vivir y estar tranquilo".

El diestro sigue muy molesto por la negativa de Díaz a torerar unas vaquillas delante de la prensa para zajar el tema de su paternidad: "No tengo que ir a ver a Manolo para que hable conmigo. Le dije que tenía siete vacas: tres para él, tres para Julio y una para mí. Y no quiso", dice dolido.