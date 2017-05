Los listos de Jesulín y Campanario montan una re-boda y cobran 60.000 euros por la exclusiva.

El torero y su mujer renovarán sus votos nupciales para celebrar que llevan 15 años casados y para cobrar un cheque de lo más jugoso: 60.000 euros. Ése es el precio que podría alcanzar la exclusiva de su re-boda en una conocida revista.

La odontóloga aseguró hace unos días que no había cobrado nada por su última entrevista, en la que hablaba sobre su enfermedad (fibromialgia) y anunciaba que se casaría de nuevo con el torero, pero la boda es otro cantar.

Según el portal cotilleo.com, el matrimonio recibirá 60.000 euros por vender la exclusiva de su segundo enlace, el próximo 27 de julio.

Una celebración que, según la propia Campanario, les llena de alegría:

"Me hace muchísima ilusión la fiesta con mi familia, ponerme guapa, decirle 'sí, quiero'; y además ¡creo que lo merezco! Lo he pasado tan mal que me hace ilusión cualquier cosa bonita".