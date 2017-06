Fran Rivera: "Nicolás Maduro es un dictador asqueroso"

Dos orejas y rabo. Se lo merece el matador Fran Rivera (Miguel Bosé estalla de ira en Twitter y denuncia a los asesinos chavistas de Venezuela).

El diestro se ha sumado a la lista de famosos que han mostrado su completo rechazo a la política de Nicolás Maduro y piden ayuda para la dramática situación que se vive en Venezuela. Fran Rivera ha expresado su opinión de manera rotunda y cruda:

"Nicolás Maduro es un impresentable y un dictador asqueroso que no sabemos cómo sigue martirizando, esclavizando a la sociedad venezolana".

Y ha añadido:

El colaborador de Espejo Público aún no había manifestado su opinión sobre la situación política de Venezuela, pero ha dejado muy clara este 16 de junio de 2017 su posición (Venezuela es el país del que más solicitudes de asilo recibe España).

Se une así a la larga lista de caras conocidas que han denunciado públicamente la política de Nicolás Maduro (Venezuela: Deber de injerencia).

Carlos Baute ha sido uno de los más críticos:

"En Venezuela no estábamos acostumbrados a comer de los restos de basura. Yo he recogido ocho toneladas de comida y medicinas, pero el señor Maduro no permite el canal humanitario".