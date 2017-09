Agitas la senyera o la republicana y no pasa nada, ondeas la franquista y estalla la Guerra Mundial

Al gran José Padilla le está cayendo encima el diluvio universal, en forma de insulto y descalificación, después de dar una triunfal vuelta al ruedo este 16 de septiembre de 2017, arropado por una bandera de España preconstitucional -la que lleva el águila de San Andrés en lugar del escudo monárquico- en la plaza de toros de Villacarrillo, en Jaén.

"Con la emoción de triunfar en esa tarde me la puse sin saber si era constitucional o no".

"No vi ni miré a mi espalda, esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad y pido que se me crea".

"Soy torero y español, pero nunca he querido voluntariamente ofender a nadie. Aunque yo no provoqué nada, ni vi el escudo, quiero decir que me siento muy español pero jamás quiero ofender a a nadie, que quede bien claro".