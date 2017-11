Una piara de tuiteros cobardes atacan a Juan José Padilla y lo más 'bonito' que le llaman es "asesino"

Era de esperar. El anuncio de la retirada en 2018 del genial diestro Juan José Padilla, hecho público el 24 de noviembre de 2017, ha excitado a las masas tuiteras que ya esperan con alborozo el próximo tuit o mensaje en facebook de esa concejal valenciana, Datxu Peris, la misma que se alegró de la muerte en la plaza del torero Víctor Barrio.

El caso es que Twitter ha amanecido con esta porquería incrustada en el timeline de Juan José Padilla. A más de uno, viendo los precedentes, le va a costar algo más que el simple bloqueo de su cuenta:

Yo lo que no se es porque Juan José padilla usa gafas y no un monóculo, que no estamos para tirar el dinero. pic.twitter.com/ujaPJI6UKp