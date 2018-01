Fran Rivera y Lourdes Montes están empeñados en ampliar la familia, "pero no llega"

Fran Rivera tras retirarse del mundo del toreo se dedica plenamente a su familia y al mundo empresarial, en concreto a la gestión de la finca de ganado que posee, El Trébol.

El diestro ha hablado de sus hijas y su nueva vida alejada de los ruedos.

CHANCE: Las ganas y la ilusión con las que estabas llevas tu proyecto de el trébol. ¿Cómo lo llevas?

FRAN RIVERA: Es muy bonito, llevamos muy poquito. El año pasado yo todavía toreaba y no puedo implicarme mucho tiempo por problemas de agenda. Estoy disfrutando mucho, al fin y al cabo es contar experiencias y acercar lo que amo y lo que conozco a todo el que quiera conocerlo. Disfruto muchísimo y disfruto de cada visita, de que la gente pregunte, tenga curiosidad, y poder enseñarle este mundo que tanto amo.

CH:¿Cómo surgió tu vinculación con extremadura y llevar esto adelante?

FR: Hace 18 años que compré la finca, soy torero y esa zona es maravillosa. Esto surgió un poco con amigos y un día me di cuenta de que la gente no sabe realmente la vida del torero. Cada día se sabe más del toro, pero del torero se sabe muy poco y digo "pues esto es algo bonito de enseñar", porque creo que hoy demandamos la necesidad de conocer más en profundidad.

CH: ¿Lourdes te ha acompañado alguna vez?

FR: La ocasión de ir al campo no se puede perder nunca y a veces pues me acompaña Lourdes, nos acompañan mis hijas.

CH: ¿La pequeña disfruta en el campo?

FR: A la pequeña le encanta el campo, es como yo, la mayor ahora es más cosmopolita, le gusta más la ciudad, normal.

CH: ¿Cómo te divides entre una mujer que es ya Tana y una tan pequeñita?

FR: Tana ya va encarrilada, ya quiere volar y no quiere a su padre cerca.

CH: ¿Y eso?

FR: Lo normal todos los chavales con 18 años, ¿O tú salías con tu padre?

CH: Pero estábais más unidos.

FR: Y lo seguimos estando.

CH: ¿Habéis pensado en ampliar la familia Lourdes y tú?

FR: Sí, estamos en ello, pero no llega.

CH: ¿Cómo están Cayetano y Eva?

FR: Está todo fenomenal en casa, qué os voy a contar, y lo que no pueda contar no lo voy a contar.

CH: Decían de Tana y Froilán, esa amistad...

FR: Vamos a respetar a los niños.

CH: El hecho de que haya tanto boom antitaurino, ¿Eso también te ha impulsado a acercar más el mundo del toreo a la gente?

FR: Me ha impulsado el querer acercar y que se conozca la vida del torero. yo no voy a convencer a alguien que no se ha convencido ya porque son dos posturas encontradas.