La desdichada vida de Ortega Cano tras la muerte de Rocío Jurado

La vida parece sonreír al diestro al fin después de la dolorosa muerte de Rocío Jurado y, por primera vez en televisión, Ortega Cano verbalizó su dolor.

"Su muerte me afectó muchísimo. Yo estaba muy mal. Yo que nunca fui un hombre de beber, me dio por beber y por una vida incontrolada", dijo muy serio a la presentadora. "Luego conozco a Ana María y me da esa tranquilidad y ese sosiego y, a su vez, me da un niño, que encima dice que no es Aldón, sino que dice que es Ortega Cano", según recoge Ecoteuve.

También habló sobre los problemas de adicción de su hijo José Fernando, cuya recuperación va por el buen camino: "Ha habido momentos que me he hundido, pero ahora veo que él es tan consciente del problema y le veo ya con una niña...Yo le digo tienes que luchar por ella y luchando por ella, luchas por ti"

Fuente: Ecoteuve

