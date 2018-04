Fran Rivera se vuelve loco en las redes

El ex diestro ha sorprendido en las redes sociales con sus últimas publicaciones: en una gritaba en mitad del bosque mientras que en otra aparecía con peluca, puro y copa disfrutando de una noche de fiesta. El marido de Lourdes Montes pretendía hacer estallar las risas de sus seguidores, quienes no han podido evitar comentar las publicaciones.

"En lo más recóndito del bosque hemos encontrado una espeluznante criatura ¡ah! salvar vuestra vida, ¡ah! correr por vuestra vida, ¡ah! salvar, ¡ah!", decía un despeinado Fran Rivera en el vídeo que ha compartido y en el que terminaba partido de risa, según recoge Informalia.

Socorrooooo !!!!! Una publicación compartida de Francisco Rivera (@f.r.paquirri) el 7 Abr, 2018 a las 5:05 PDT

El ex torero compartía de esta forma su día de deporte en el campo, algo que agradecieron sus más de 199.000 seguidores de Instagram: "Eres genial", "se te va la olla", "me estoy partiendo", eran solo algunos de los comentarios. Un usuario le echaba en cara una falta ortográfica: "Recóndito amigo, no ricóndito. Saludos", a lo que el hermano de Kiko respondía: "Qué poco sentido del humor".

