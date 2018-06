La carta del mundo taurino al corneado Màxim Huerta para que no entre a matar en su alternativa

El nuevo ministro de Cultura y Deportes, no puede ver los toros ni en pintura. "No me gusta mucho ver sufrimiento mezclado con aplausos", respondió en su red social en 2010 a un internauta que le preguntaba su opinión sobre la tauromaquia. Acudió a manifestaciones de la formación animalista PACMA por la "abolición de todos los festejos taurinos", y se fotografió rompiendo una lanza contra el Toro de la Vega, detalle estos que preocupan mucho al mundo taurino. (El día en que Màxim Huerta se choteó de Pablo Iglesias y lo puso a hacer caca en público).

Así, el presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, ha enviado una carta abierta a Màxim Huerta, en la que se ofrece como "colaborado leal" y se pone a su "inmediata disposición para hacer un viaje de conocimiento" al sector taurino. (Cinco momentazos del 'friki-ministro' Màxim Huerta: "Puedes usar el agua de lavarte el potorro para fregar el piso").

Previamente al envío de esta carta, la Fundación Toro de Lidia ya había adelantado que Huerta está "más que invitadísimo" a ver un festejo taurino para "profundizar y conocer la realidad" de este sector, respecto al que Huerta se ha mostrado contrario en varios 'tuits'.

"En el sector taurino hay un mundo entero por conocer y nos encantará que el nuevo ministro nos acompañe para profundizar. Tenemos la confianza en que el gusto personal del ministro de Cultura esté supeditado a su responsabilidad: la de atender a todas las manifestaciones culturales, entre ellas la tauromaquia",

ha explicado el portavoz de FTL, Chapu Apaolaza.

Precisamente, en la misiva, Martín ha recordado que "para apreciar algo es necesario conocerlo", ofreciendo al ministro ese "viaje de conocimiento".

"Desde el principio, desde el campo donde se crían y crecen los toros bravos, y donde se comprenden muchas cosas",

ha señalado el ganadero.

"Quizás al final de este viaje sigan sin convencerle los toros o quizás descubra una nueva sensibilidad compartida por millones de personas; pero lo que sí es seguro, es que va a tener una mirada diferente sobre la tauromaquia",

ha aseverado, tras recordar que Carmen Calvo o José Luis Ábalos, miembros también del nuevo Gobierno, son "grandes conocedores" del mundo taurino.

Tras felicitar a Huerta por su nombramiento, ha resaltado que desde la Fundación son "conscientes de que no es muy aficionado a los toros", si bien consideran que eso no será "un obstáculo para trabajar juntos en el impulso y mejora de la tauromaquia".

"Estamos convencidos que el interés general y el desempeño profesional primarán sobre los gustos personales ante una expresión cultural como la tauromaquia, incluida en la protección que la Constitución otorga al 'hecho cultural', como recordaba recientemente el Tribunal Constitucional",

han añadido.

"Y si bien ha expresado en el pasado alguna reserva sobre los toros, también es conocido su espíritu abierto, que se precia de cambiar de opinión con argumentos mejores",

han apuntado, tras resaltar que "son muchos los asuntos" en los que trabajar para la industria taurina, "que necesita apoyo y también mejoras y cambios".

