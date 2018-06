El maestro Fran Rivera da unos pases y le pone banderillas a una feroz antitaurina

Fran Rivera es educado, cortés, caballeroso y educado. Pero tiene alma de torero. El diestro es uno de los máximos defensores públicos de la tauromaquia y debate (o discute) con todo el que se le ponga delante..

Ha sucedido en Espejo Público, donde Fran Rivera (44) es tertuliano habitual. Este jueves 28 de junio de 2018 hablaban sobre la prohibición de los toros en Pamplona y el diestro ha afirmado que los encierros sin corridas son inviables:

La respuesta de la antitaurina, que ha dicho que no puede respetar a quien maltrata animales, ha sido un golpe bajo bastante chapucero:

"A mí me llevaron de niña y me traumaron. Yo he visto imágenes de tu hija tapándose la cara cuando a ti te cogieron. Que tu hija pudiera ver cómo un toro te mata No me puedes decir que no es traumatizante".