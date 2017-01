Cancún sin pulseritas: adiós al 'all inclusive' y hola a los apartamentos de lujo

Cancún es el lugar para pasar vacaciones, olvidarse de la rutina y vivir experiencias únicas. Hay tanto que hacer, tanto que disfrutar, tanta cultura que disfrutar, que decidí en esta ocasión recomendar una forma diferente de vivir este paraíso con los tuyos.

Si bien es cierto que los paquetes todo incluido son - por temas presupuestarios principalmente- muy cómodos, también es cierto que presentan muchas desventajas.

En principio, la fórmula de la "pulserita" ocasiona tumultos de veraneantes, inmensos buffets con comida poco sugerente y repetitiva, los animadores con rutinas interesantes, pero al tercer día ya como que no.

Si eres de los que busca más que barras de comidas y bebidas todo el día, si buscas la aventura y tienes el espíritu de curiosidad por conocer verdaderamente los tesoros de Cancún, olvídate de los paquetes todo incluido y de las pulseritas! ¿Por qué?

1.- Porque experimentaras un viaje monótono y rutinario

A los 3 o 4 días, ya tendrás ganas de algo más. Y es que como todo está planificado, es posible que la rutina diaria de entretenimientos y menú repetitivo comience a aburrirte. Estos paquetes son buenos solo para el que desee descansar sin salir mucho del hotel disfrutando de los servicios que se ofrecen. Todo esto se traduce en menos turismo y contacto casi nulo con lo que Cancún te ofrece.

2.- Las excursiones no están incluidas

Generalmente las excursiones no suelen estar incluidas en el tipo de opción al que me refiero. Esto puede representar un gasto extra importante sobre todo porque muchos de los grandes hoteles se encuentran ubicados en zonas alejadas de las principales actividades turísticas. Este gasto extra, es alto, eso no lo dudes.

Los hoteles y los stands que encuentras en las instalaciones, ofrecen paquetes a precios interesantes, pero en grupo, por lo cual pasarás más tiempo en el bus que en los lugares. Personalmente, prefiero vivir plenamente las excursiones.

3.- Gasto extras. Muy importante

A pesar que los hoteles 'all inclusive' incluyen "casi" todo , hay que tener cautela con los famosos extras y con las excursiones en Cancún. La mayoría de estos hoteles cuentan con instalaciones con verdaderas tentaciones para cualquiera: restaurantes temáticos, casinos y spa son algunos de los hermosos y "costosos" servicios que debemos cuidar si no queremos terminar gastando más lo de planificado.

4.- Privacidad y convivencia

Es imposible la convivencia familiar o entre amigos en un hotel "todo incluido". En un piso de lujo disfrutas de la libertad de ir a donde quieran, de asar carnes en las piscinas, de irse a centros nocturnos diferentes cada día, visitar todas las playas y experimentar las actividades que cada una te ofrece, visitar museos, alquilar un coche y vivir la magia de los pueblos aledaños a Cancún.

No hay comparación y si cotizas por persona, verás que tu presupuesto rinde mucho más en un piso de lujo como los de Malecón Rentals y se traducirá en una experiencia inolvidable.

Te invito a disfrutar de Cancún a tu aire, a tu gusto, en la playa que te apetezca, con comodidad, sin largas filas para comer o disfrutar espectáculos. Te recomiendo la privacidad y confort que te ofrecen estas torres que descubrí en una zona estupenda y cuyo coste me sale mil veces mejor que los "Todo incluido", sobre todo porque la privacidad y la comodidad que no tienen precio.

Me encontré estos pisos amueblados, con gran gusto, piscinas, gimnasio, salón de juegos, cancha de tenis, y todo para mi y mi familia e invitados. Están ubicados muy cerca de la zona hotelera, con acceso a tiendas, lugares para reservar excursiones a precios increíbles, zona nocturna, y en pleno corazón de Cancún, cerca de todas las playas y todos los lugares famosos entre turistas.

De ahí, tardas 5 minutos en irte a los ferris para tus excursiones a Isla Mujeres y Cozumel. Sin pulseritas, con tu compra de supermercado bien planificada, (queda en frente del edificio,) a tu aire, con terrazas y vistas estupendas, e instalaciones de primera puedes vivir una experiencia realmente diferente en esta ciudad que es mucho más que un hotel del que difícilmente saldrás durante tu estancia.

Vive Cancún de otra forma. Hay pisos de 2,3 y 4 habitaciones por lo que resulta magnífica la estancia sea familiar, de amigos e inclusive como incentivos de empresas. ¡Buen viaje a Cancún!