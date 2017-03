Una nueva alternativa para comprar y vender las reservas de hotel no cancelables

A todo el mundo le habrá pasado alguna vez lo de reservar una habitación de hotel, pagando por adelantado para conseguir el mejor precio y luego, al último momento, surge algún imprevisto y no puede ir, perdiendo el importe de la reserva.

Para solventar este irritante problema para muchas personas, ha llegado una nueva plataforma web de economía colaborativa y totalmente española, Reembolsing.

Reembolsing es una plataforma online que permite a los usuarios comprar y/o vender reservas de habitaciones con tarifas no cancelables y no reembolsables. De esta manera los usuarios que no puedan utilizar sus reservas tienen la oportunidad de publicarlas en la plataforma y recuperar parte del desembolso en el caso de que se venda. Por otro lado, se ofrecen nuevas opciones de hotel a mejor precio para las escapadas vacaciones en diferentes destinos.

El funcionamiento de la plataforma es sencillo, tiene un diseño atractivo y una excelente usabilidad, también en móvil.

Otro elemento muy a tener en cuenta es que para el usuario es totalmente gratuito publicar una reserva en Reembolsing.

También existen opciones de pago para destacar la reserva que el usuario quiere vender (como en cualquier portal inmobiliario). Por tan sólo 4,99€ la reserva aparecerá en el comparador de hoteles Trivago multiplicando así las opciones de venta. Y una vez que se produce la venta, el cliente-vendedor recibe el importe de la reserva entre siete y diez días después del check-out.

Reembolsing entra plenamente en el sector de la economía colaborativa, muy en auge en los últimos años, donde gracias a la colaboración tanto el usuario que vende como el que compra ganan con la transacción; pero va mas allá, tienen diseñado un programa especial para los hoteles, también gratuito al 100%, a través del cual pueden mejorar su ocupación sorteando uno de sus principales problemas, la estacionalidad.

Un último dato, que también valoramos, es el origen de esta novedosa idea empresarial: detrás de Reembolsing están 4 jóvenes empresarios de Huesca que han querido que la oficina de esta prometedora start-up española esté en el mismo Huesca, ciertamente no la localización más común para start-ups, pero es una gran señal que cada vez más compañías tecnológicas nazcan y se desarrollen al margen de las grandes metrópolis.