Click&Boat, la start-up que innova el alquiler de barcos

Con la primavera abriéndose hueco y el buen tiempo esperando turno, llegan los planes. Sol, mar y terrazas son algunas de las ideas que ya se subrayan en fluorescente en muchas agendas de todo el mundo. Las vacaciones de verano empiezan a prepararse y, con ellas, las ganas de mar. Si las bicicletas son para el verano, los barcos son para el resto del año. El "ojalá tener un barco" que pasa por la cabeza de muchas personas varias veces al año puede hacerse real sin complicaciones con una start-up encargada en convertir en tuya una embarcación durante un tiempo limitado.

Tener un barco propio es el sueño de muchos. Pero puede ser también una pesadilla. Limpiarlo, un amarre en el puerto, mantenerlo... Los buenos momentos a cambio de sacrificios. Muchos dueños de embarcaciones disfrutan a lo grande unos días al año, pero no más de quince o treinta veces cada doce meses. Pero alquilarlo puede ser la solución para muchos que no se deciden a dar este paso y para los que lo han dado y no saben cómo rentabilizar. Más económico, más sencillo, más cómodo. Click & Boat es una startup con más de 8.000 embarcaciones listas para alquilar con seguridad y que no sólo piensa en los que quieren sólo un paseo en barco sino también en los que no salen a pasear y quieren rentabilizar su barco.

Los usuarios de Click&Boat pueden buscar un barco para dar un paseo, alquilarlo durante un tiempo concreto y encontrar el mejor precio en la plataforma. Pero también tienen hueco los que dieron el paso, los que lo compraron y quieren rentabilizar la compra. Estos últimos pueden alquilar su embarcación a quien quieran, cuando quieran y al precio que queiran, para rentabilizar los gastos del mantenimiento cuando ellos no tengan ganas de salir de casa.

Click&Boat llega de mano de dos emprendedores franceses que se percataron del coste que implica mantener una embarcación cuando no la estás usando. Crearon así una comunidad con el fin de poner en contacto a personas que quieren prestar su barco y personas que quieren alquilar un barco. El funcionamiento es sencillo los propietarios corean de manera gratuita anuncios de su embarcación y añaden la información que deseen (precio, descripción, fotografías, consejos). Gracias a un sistema de mensajería, los usuarios interesados se ponen en contacto y pueden elegir qué embarcación alquilar, ayudándose a comentarios de otros usuarios y opiniones.

El contacto mediante chat con los propietarios permite que se despejen toda clase de dudas: disponibilidad, equipamiento, precio o incluso consejos para navegar por una zona concreta. La reserva se realiza a través de una plataforma de pago de confianza sólo en caso de que ambos estén interesados y el propietario acepte la solicitud.

La startup cuenta ya con más de 70.000 usuarios amantes del mar y cuenta con un catálogo de más de 8.000 embarcaciones de todo tipo y más de 400 puertos diferentes. Alquiler de barcos en Menorca, Ibiza, Mallorca, Barcelona, Málaga, Alicante, Formentera, Murcia... Basta con introducir la ciudad a la que quieras visitar, elegir tu barco, ponerte en contacto con el arrendatario y levad anclas.