Los 50 mejores restaurantes del mundo

El restaurante neoyorquino Eleven Madison Park, de Daniel Humm, se ha alzado al primer puesto de la lista de 50 mejores del mundo que elabora la revista Restaurant, mientras que El Celler de Can Roca se ha quedado en tercera posición.

El italiano Osteria Francescana, de Massimo Bottura, ha perdido el número uno y ha bajado una posición, quedando segundo, al igual que el peruano Central, de Virgilio Martínez, que se ha quedado en el quinto puesto.

En los diez primeros puestos se cuelan tres restaurantes españoles, en el sexto lugar está Asador Etxebarri en Axpe (Bizkaia) y el noveno lugar lo ocupa Mugaritz en Donostia (Gipuzkoa).

Otros tres restaurantes españoles se cuelan en este top 50. En el puesto 25 está Tickets Bar en Barcelona, el número 30 es para el Restaurante Arzak en Donostia (Gipuzkoa) y el 38 para Azurmendi, situado en Larrabetzu (Bizkaia).

Los diez primeros puestos de la lista serían para:

Eleven Madison Park en Nueva York (EEUU) Osteria Francescana en Modena (Italia) El Celler de Can Roca en Girona (España) Mirazur en Menton (Francia) Central en Lima (Perú) Asador Etxebarri en Axpe (España) Gaggan en Bangkok (Tailandia) Maido en Lima (Perú) Mugaritz en Donostia (España) Steirereck en Viena (Austria).

"No sé cómo me siento ahora mismo pero estoy lleno de alegría", ha dicho un emocionado Humm, que ha sido elogiado por su excelente menú de comida inspirado en la cosecha agrícola de Nueva York y sus tradiciones culinarias. "Estoy muy orgulloso de estar aquí. Cuando empecé a cocinar hace 25 años, nunca en mis sueños más salvajes habría pensado que me encontraría en esta posición", ha añadido. "Es un momento increíble para ser chef".

OTROS GALARDONES

Por otro lado, el peruano Martínez se ha llevado el premio Chef Choice Award 2017, patrocinado por Estrella Damm, y su local Central el de mejor restaurante de Sudamérica. Y El Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, ha merecido el galardón The Ferrari Trento Art of Hospitality 2017.

El sumiller del Celler de Can Roca, Josep Roca, ha agradecido al jurado que su restaurante haya ocupado la tercera posición y ha destacado el premio obtenido en el "Arte de la Hospitalidad". Josep Roca, que ha vivido la lectura de premios en Barcelona mientras sus dos hermanos se han desplazado a la ceremonia en Australia, ha dicho que que todo su equipo está "contento", pero ha admitido que la cuenta atrás hasta saber la relación definitiva es "terrible" para los candidatos.

"Ahora, podemos decir que llevamos nueve años entre los cinco primeros y siete entre los tres primeros", ha dicho el cocinero, que ha insistido que "el tres es un número mágico". Es su puesto de este año y también el número de hermanos que manejan el tercer mejor restaurante del mundo.

La revista británica Restaurant realiza anualmente la elección de los mejores restaurante del mundo a través de un sondeo entre chefs, restaurantes, gourmets y críticos.