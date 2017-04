Bea y Rodrigo ('GH17') se desnudan y se hacen fotos en cueros en las playas de Fuerteventura

Desde que salieron de la casa de Gran Hermano 17, Rodri y Bea continúan "sumando momentos" y no dudan en compartirlos con sus fans.

La pareja ha viajado recientemente a Fuerteventura y desde allí han sorprendidos a sus seguidores posando totalmente desnudos.

Los exinquilinos de la casa de Guadalix de la Sierra se han fotografiado cada uno por separado y para tapar sus partes más íntimas han recurrido a una piña.

Rodrigo ha posado desnudo a plena luz del día, en mitad de una playa desierta y con la mirada puesta en el sol.

Ambos han acompañado sus respectivas instantáneas con textos muy similares. "Nunca busqué ser perfecta, me sobró con ser natural", ha puesto ella, y "No busqué ser perfecto... me basta con ser natural", ha titulado Rodrigo su foto.

No busqué ser perfecto... Me basta con ser natural 🍆🍍 Una publicación compartida de Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 1:53 PDT