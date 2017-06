Los 8 lugares del mundo que odian a los turistas

El periódico británico The Independent sitúa la ciudad de Barcelona entre los ocho destinos de todo el mundo que "más odian a los turistas".

El diario explica en su web que no todos los rincones del planeta ofrecen a los turistas una cálida bienvenida, ya que han adoptado medidas para restringir la llegada masiva de visitantes.

En la lista de lugares más hostiles con el turismo de The Independent figuran ciudades como Arlington (Estados Unidos), Amsterdam (Países Bajos), las islas Koh Khai (Tailandia), las fuentes de aguas termales de Japón, la isla de Santorini (Grecia), Buthan y la zona costera italiana de Cinque Terre.

Completa la lista la ciudad de Barcelona, que con la llegada de Ada Colau a la Alcaldía ha puesto en marcha algunas medidas dirigidas a limitar la presión del turismo, como la congelación de la concesión de licencias para nuevos hoteles y apartamentos turísticos.

"La alcaldesa de Barcelona no es fan de los turistas", señala The Independent, que recuerda que el consistorio ha multado a plataformas como Airbnb por ofrecer alojamientos turísticos sin licencia.

Otros medios internacionales, como la cadena de televisión rusa RT, se han hecho eco de esta información y la han compartido a través de sus webs y redes sociales.

El turismo es el gran fenómeno social del siglo XX. La mejora de las comunicaciones y del nivel de vida de buena parte del planeta puso en marcha a media población mundial camino del lugar de residencia de la otra media.

Y lejos de parar, solo hará aumentar en el siglo XXI. Pero como todo fenómeno global, tienes sus pros y sus contras: del negocio turístico vive más del 11 % de la humanidad y en algunas regiones (Canarias, por ejemplo) representa hasta el 50 % del PIB.

El turismo además no es solo negocio; esos movimientos de masas también implican intercambio de ideas, de proyectos, de mestizajes y de paz.

Pero no en todos los sitios, se quiere recibir turistas como recoge ene ste vídeo The Independent: Eight places that hate tourists the most.