Consejos para viajar tranquilos en avión

Las fobias son, en la mayoría de los casos, miedos irracionales que impiden llevar una vida con total normalidad y que, además, limitan. En el caso de las vacaciones son muchas las personas que se plantean realizar el viaje de sus sueños porque el mero hecho de verse subidos a un avión les da pánico. Lo último que se les pasa por la cabeza son las estadísticas que demuestran que el avión es el más seguro de todos los transportes que existen o que las medidas de seguridad que se toman son más que suficientes para poder estar tranquilos. Llegados a este punto, y para que nadie se quede sin esos días de descanso, hemos decidido recopilar algunos consejos que hacen que el vuelo resulte más agradable. Lo primero de ello pasa por llegar hasta el aeropuerto. Salvo en algunas excepciones es muy frecuente que éste no quede muy cerca. Si se viaja solo una opción pasa por un taxi pero puede salir muy caro. También hay opciones de transporte público (aunque no a todas horas) pero esto último si se va con más personas, sobretodo niños, puede ser un problema. Como alternativa está la comodidad de emplear el vehículo propio y dejarlo estacionado en el parking del aeropuerto (www.parkingdelaeropuerto.com) y, por supuesto, siempre conviene ir con tiempo para no verse apurados. Vamos a enumerar todos los consejos.

Descansar bien y alimentarse de una manera correcta. Básicamente es atender a esos alimentos que no resultan caer bien al estómago y dejarlos apartados, sobretodo cuando se trata de vuelos largos porque, aunque los aviones cuentan con baños, no se podrá estar igual de tranquilos que la intimidad del hogar o de un hotel. Así que mejor evitar las digestiones pesadas. Ocurre lo mismo con el sueño, quien no descansa como debe suele estar más irascible y esa sensación de intranquilidad hará que el miedo a volar se fomente. La noche anterior hay que planificarla dejando el tiempo necesario para contar con un sueño reparador. No tomes alcohol o cafeína. Esto sólo hará que estés más alterado y el miedo puede aumentar. Trata de distraerte con las cosas que te gustan y haz una lista de todo lo que requieres para el viaje para no dejarte nada antes de salir. Viaja tranquilo al aeropuerto. Emplea tu propio coche, el que ya conoces y evitate el tener que estar aglomerado en un vagón de metro o pagar un dineral en un taxi. Llega con tiempo a www.parkingdelaeropuerto.com y lo único que tienes que pensar es en tu viaje, ya que el coche quedará en buenas manos. Ingiere Dramamine en el caso en el que creas que el vuelo puede provocarte mareos o náuseas. Hazlo justo antes de volar. Evita las sensaciones molestas. En ocasiones los aviones tienen que cambiar de altitud o corregir su rumbo para llegar a su destino y esto hace que los pasajeros sientan molestias, que son muy normales, en los oídos. Si ya se va con miedo todo lo que pueda inquietar hará un flaco favor. Los chicles pueden ser un gran aliado en este sentido, sólo con masticarlos se notará alivio en los oídos.