Recibe el verano en un entorno natural de lujo

Escapadarural.com te invita a hospedarte en cinco casas rurales que nada tienen que envidiar a un hotel urbano de cinco estrellas. Sus instalaciones y/o servicios harán que tu inicio del verano sea el deseado. Además las piscinas de las que disponen son la combinación perfecta para disfrutar del primer baño de la temporada 2017.

Las Moradas del Unicornio, Girona

Jardín, barbacoa, piscina y terraza, entre otros alicientes más, es lo que encontrarás en Las Moradas del Unicornio. Un casa con relevancia, no sólo por su singular decoración, sino por estar ubicada en Púbol (Girona), el pueblo donde Gala, la pareja del artista Salvador Dalí, residió.

El entorno es característico de Cataluña, siendo las villas medievales de L`Empordà las reinas del paisaje. Las actividades predilectas de la zona: visitar el Castillo de Púbol y realizar diferentes deportes como senderismo o cicloturismo.

El Molino Blanco, Huelva

Rodeada de un huerto ecológico es donde se encuentra el alojamiento El Molino Blanco. Pertenece al término de Jabugo, población conocida mundialmente por su jamón ibérico. Al viejo molino del siglo XVIII lo han transformado en el edificio principal de la finca, concesión del reinado de Carlos III, sometido a un proceso de rehabilitación e interiorismo.

Podrás disfrutar de su espectacular piscina y de sus alrededores, el parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, caracterizado por su masa forestal, el clima suave y un patrimonio natural y cultural que despertará tu curiosidad.

Casas Rurales Picachico, Almería

Tranquilidad y bellos paisajes de Laroya encontrarás en las Casas Rurales Picachico, situadas en uno de los paraísos naturales de Andalucía, la Sierra de los Filabres.

Lo característico del lugar es su gastronomía, pues aquí encontrarás el restaurante "Mesón Acacia".

Está catalogado como mesón rural de dos tenedores, por lo que podrás degustar típicos platos tradicionales elaborados con productos ecológicos. Y tras una buena comida sumérgete en el jacuzzi privado que ofrece el alojamiento.

Casonas de Navalmedio, Madrid

A tan sólo 35 de minutos del centro de la capital española y con unas vistas inigualables de la Sierra de Madrid encontramos el alojamiento Casona de Navalmedio. Un refugio para la tranquilidad y el descanso perfecto, pues su ubicación exacta, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, hace que te olvides de la rutina diaria y disfrutes de los pequeños detalles.

Eso sí, si lo que buscas son actividades de turismo activo no hace falta que te vayas muy lejos, la zona cuenta con paintball, paseos a caballo, piraigüismo, etc. ¡Tú eliges! Seguro que no te aburrirás.

Casa del Loto, Málaga

Nos trasladamos al Sur de la Península para visitar la Casa del Loto, un alojamiento rural perfecto para desconectar, desconectar y desconectar. Además, donde está ubicada, en el término municipal de Álora, un precioso pueblo típico andaluz, podrás disfrutar del tapeo y visitar su castillo árabe.

Sin embargo, lo que caracteriza a la Casa del Loto son sus instalaciones exclusivas para el relax. Aprovecha tu estancia y dedica tiempo a tu bienestar.