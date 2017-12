¿Cómo puede alguien abordar un avión sin billete y salir de viaje internacional?

El 26 de diciembre de 2017, un vuelo con destino a Tokio fue forzado a dar la vuelta a medio trayecto y retornó al aeropuerto de Los Ángeles del que había partido, cuando se descubrió que un pasajero no tenía un boleto válido.

Más de 200 pasajeros, incluyendo a famosos como la modelo Chrissy Teigen y su esposo, el cantautor John Legend, iban a bordo de ese vuelo que despegó y aterrizó en el mismo aeropuerto, ocho horas después.

Un funcionario del gobierno confirmó a la BBC que el ciudadano en el lugar equivocado pasó por los controles de seguridad y tenía una tarjeta de embarque válida, pero no para esa conexión.

El FBI está investigando el caso, pero aún no hay ningún acusado.

En una era de numerosos y estrictos controles de seguridad en aeropuertos, ¿cómo es posible que ocurriera una situación así?

¿Qué pasa con los controles de seguridad?

Según los medios estadounidenses, la confusión se produjo cuando dos hermanos que viajaban hacia Tokio abordaron el mismo avión, pese a que habían reservado vuelos con diferentes aerolíneas.

Las aerolíneas All Nippon Airways y United tienen un acuerdo de intercambio de códigos y ambas tienen vuelos programados desde Los Ángeles casi a la misma hora, lo que puede empezar a explicar el incidente, según la periodista del la BBC que investigó el tema, Kelly-Leigh Cooper.

Uno de los pasajeros dijo a la BBC que el error sólo se descubrió cuando una de las azafatas entregó una comida más de lo previsto.

La modelo y presentadora de televisión Teigen compartió el incidente en Twitter con sus más de 9 millones de seguidores y se quejó en repetidas ocasiones de lo ocurrido.

They keep saying the person had a United ticket. We are on ANA. So basically the boarding pass scanner is just a beedoop machine that makes beedoop noises that register to nowhere