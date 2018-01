Las cinco cualidades que necesita tu casa para que sea un éxito en Airbnb

El alquiler turístico cada vez pisa más fuerte, y los viajeros optan por hospedarse en este tipo de alojamiento una de cada tres veces, cuando salen de sus hogares. Al mismo tiempo la oferta de estos apartamentos también crece a gran velocidad- en Madrid ya hay más de 10.000 viviendas dedicadas a este servicio- y por eso es importante diferenciarse. ¿Quieres saber qué necesita tu casa, además de unas buenas fotos, para destacar en Airbnb?

• Funcionalidad. Recuerda que estás alquilando tu apartamento por un periodo corto de tiempo. Tus muebles tienen que tener utilidad, y los que no la tengan, ¡fuera!, tu casa no necesita nada que tus huéspedes no vayan a utilizar o disfrutar observando, sólo conseguirás sobrecargar el espacio y dar sensación de caos.

La simplicidad es un punto a tu favor. Es muy importante sacar partido a los espacios que más vayan a utilizar los viajeros - como el salón y los dormitorios- y enfocar tu hogar a sus hábitos para que tus huéspedes se sientan mejor que en casa.

• Armonía. La decoración de tu piso tiene que ser coherente. Utiliza colores que peguen entre ellos y haz lo mismo con el mobiliario. Fíjate que los ambientes de las diferentes habitaciones concuerden, todos deben tener el mismo estilo, un cambio brusco y sin sentido desconcertará a los huéspedes. Deja los muebles de la abuela... ¡para la casa de la abuela!

• Luminosidad. La luz es una de las cosas más importantes y es que puede hasta afectar al estado de ánimo de las personas, ¿No os sentís de mejor humor un día soleado que un día gris? Igual tu piso no está ubicado de manera que tenga una luminosidad natural óptima pero puedes ayudar con una decoración en la que predominen los colores claros, que reflejen la luz. Asegúrate de que la iluminación artificial del salón y las habitaciones sea cálida para crear un ambiente acogedor.

• Manejo de precios óptimo. Como hemos comentado, la oferta de viviendas por días se ha triplicado en los dos últimos años, por lo que es importante saber a través de qué canales ofertar tu casa y poder asegurarte así de que obtienes la mayor ocupación al mayor precio.

Eva Sampedro, directora de Ventas de Alterhome.es, empresa que gestiona pisos turísticos en Madrid, asegura que "un buen manejo de precios puede aumentar tu rentabilidad hasta un 37%, por eso es fundamental una tecnología que permita vender nuestras casas en mercados donde los propietarios particulares no pueden acceder, además de analizar los precios varias veces al día según la demanda de cada momento para obtener el mayor rendimiento posible".

• Servicios 24x7. Tus ingresos se basan, en gran medida, no solo en la casa que alquilas sino en la experiencia que tienen tus huéspedes en ella. Cada vez hay más casas en alquiler por días, por lo que es clave dar a tus huéspedes un servicio a medida y tener todo tipo de imprevistos cubiertos, para que, si necesitan otro tipo de servicios, puedas asegurarte de que puedes proporcionárselos.

Eso se traducirá en una valoración de 5 estrellas para tu hogar, lo que te permitirá cobrar más en la próxima estancia. Recuerda que ellos están de vacaciones, ¡pero tú tienes que estar siempre al pie del cañón! Si no tienes tiempo suficiente, siempre puedes buscar a alguien que lo pueda estar por ti.