Logra situar un restaurante falso en el número 1 de TripAdvisor

Tras conseguir que TripAdvisor situara su restaurante ficticio en el puesto número 1 de su ciudad, Oobah Butler ha constatado personalmente lo fácil que resulta engañar a sitios webs de recomendaciones en internet.

Oobah Butler (Feckenham, West Midlands, Reino Unido, 13 de febrero de 1991) en realidad no tiene el mejor restaurante de Londres, de hecho no tiene ninguno. El británico es un escritor freelance en medios como VICE, Shortlist, The Guardian, The Quietus, entre otros. También tiene otras facetas, compagina su trabajo como músico en la banda alternativa My Grey Horse y realizando cortometrajes, comedias y vídeos musicales en Little Balloon, una compañía de producción, según recoge Fátima El Boukre La Vanguardia.

En un artículo que él mismo escribe en VICE donde explica con detalle acerca de la experiencia del falso restaurante, confiesa que antes de trabajar en el popular medio se dedicaba a hacer falsas reseñas de establecimientos en los que jamás había comido para sitios web como TripAdvisor y Yelp!. Los propietarios de los restaurantes que él recomendaba le pagaban 10 libras por cada reseña. Llevar a cabo esta tarea hizo que se obsesionara con el funcionamiento de la monitorización en estos negocios. Falsificar recomendaciones de menús que nadie antes había probado parece sencillo, pero, ¿sería igual de fácil simular un restaurante y engañar a la plataforma? Desde su cobertizo en el sur de Londres reflexionaba acerca del poco escepticismo de la sociedad y del clima de desinformación actual y, se le ocurrió la ingeniosa idea de convertir su cobertizo en un restaurante ficticio llamado The Shed At Dulwitch.

En abril del 2017 emprendió la misión de convertir su cobertizo en un restaurante que, siete meses más tarde, logró posicionar en el primer puesto del ranking. De esta manera, consiguió engañar a TripAdvisor con una estrategia bien planeada. Se compró un móvil de prepago, creó una página web y, con la ayuda de buenos ángulos de cámara realizando imágenes a su desordenado cobertizo y falsas pero creíbles críticas de amigos y conocidos, con­siguió que en cuatro meses pasara de ser el último del ranking a estar entre los 200 mejores. El restaurante de Butler no existe pero ¿qué hay de los menús que aparecen en las imágenes? El escritor logró engañar al ojo humano con fotos bastante ­logradas para que parecieran menús reales. Pero en la composición de esas fotos no se hallaba ningún elemento culinario, se trataba de pastillas de limpieza para inodoros, crema de afeitar, esponjas para lavar platos...

