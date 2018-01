Conoce los mejores carnavales y ¡Escápate!

Con la mirada puesta en la primavera, ya es Carnaval y en muchas ciudades de España ya está todo listo para disfrutar de esta peculiar fiesta. En unos días dejaremos aparcados todas las preocupaciones y aprovecharemos para salir a la calle, quedar con amigos y disfrutar bajo una máscara o con un disfraz divertido. ¡Sumérgete en la atmósfera de los carnavales más especiales de España y transpórtate a otro mundo por unos días! Es una celebración conocida por ser una tradición donde las calles se visten por sí solas y se llenan de alegría. El carnaval se festeja en cada punto de España con costumbres diversas pero tienen en común la ilusión con la que los ciudadanos de todas partes del mundo disfrutan de ellas.

Al ritmo de tambores y música, colores y diversión se ligan a las máscaras y disfraces más originales. Pero si aún no has tenido tiempo de planear nada, y mucho menos de ahorrar, no te preocupes, porque webs de préstamos rápidos como Creditea pueden ser la solución.

Los créditos online que te ofrece esta compañía tienen como principal ventaja la rapidez y la flexibilidad, además de que se pueden solicitar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.

Creditea ofrece a sus clientes créditos y préstamos 'online' de hasta 3.000 euros, que son transferidos en menos de 15 minutos y pueden ser devueltos en un plazo de hasta en 36 meses.

Una vez solucionado el contratiempo económico, echa un vistazo a la lista de las ciudades favoritas de los españoles para vivir la fiesta más colorida del año y comienza a planear tu escapada. ¡Enfúndate en tu mejor disfraz y disfruta de estos carnavales! CARNAVAL DE AGUILAS, MURCIA Murcia es la propuesta idónea para aquellos viajeros que deseen disfrutar de una fiesta de Interés Turístico Internacional, ya que fue declarado en 2015. Es el carnaval más emblemático de la Región de Murcia . Lo protagonizan la Musa, la Cuaresma, Don Carnal y la llamada Mussona, un singular personaje fuertemente vinculado con el mar, medio humano, medio animal; medio civilizado, medio salvaje; que encarna la dualidad que comparte espacio dentro de todos los seres humanos.

Con un majestuoso espectáculo se convierte en uno de los carnavales más importantes en el que la localidad entera se vuelca.

MURGAS EN BADAJOZ El Carnaval de Badajoz ha sido declarado de Interés Turístico Regional y Nacional, lo protagonizan a su forma los habitantes de la ciudad que, esos días más que nunca, abarrotan el casco viejo y sus alrededores disfrazados o no, en comparsa o sin ella, para disfrutar de la gente y del ambiente. La ciudad extremeña ofrece un carnaval muy tradicional con una gran participación popular y con murgas y comparsas copando las calles.

RUAS EN SITGES Durante estos días, la música y las carrozas inundan las calles de una ciudad con más de 40 años de tradición carnavalera. Los desfiles, conocidos como rúas, son una verdadera exhibición de creatividad estética y artística. Riqueza de vestuario, maquillaje, plumas, lentejuelas, atrevidos modelos de fantasía y plataformas.

A esta celebración acuden más de 250.000 personas disfrazadas con todo el catálogo de trajes típicos y tópicos con la intención de disfrutar de esta festividad. Un encuentro carnavalesco que cuenta con cada vez más asistentes.

PELIQUEIROS DE LAZA, ORENSE El Carnaval de Laza es una cita de disfraces con marcado sabor tradicional que está protagonizada por morenas, maragatos y, sobre todo, peliqueiros, unos curiosos personajes que llevan el rostro cubierto por un tipo de máscara, de ahí su nombre.

En estos días destaca el desfile nocturno de fachós (antorchas) y la farrapada, una batalla en la que se lucha con trapos embarrados. El de Laza es uno de los más importantes y, al igual que el de Verín y Xinzo de Limia, es de Interés Turístico en Galicia.

CARNAVAL DE CADIZ La ironía y el humor te llevan al sur de la península, donde Cádiz se convierte en el líder indiscutible de los destinos más visitados para pasar estas fechas. Las chirigotas y el ambiente callejero único atraen cada año a miles de personas que buscan disfrutar del carnaval de la tacita de plata, reconocido como fiesta de interés turístico nacional.

Chirigotas, comparsas, coros, pitos, tambores, tipos y, con un poco de suerte, buen tiempo, es una cita obligada que año tras año atrae a personas de media España y parte del extranjero.

REINAS EN TENERIFE Y LAS PALMAS No se puede hablar de los carnavales en España sin hablar de los festejos que tienen lugar en las Islas Canarias. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife está declarado el segundo más importante del mundo, tras el de Río de Janeiro . Con un gran ambiente y una temperatura envidiable, se ha convertido, desde hace ya muchas décadas, en una cita imprescindible para muchos turistas y aficionados. Si no quieres perderte el plato fuerte de este gran evento, no faltes a la cita para elegir a la Reina del Carnaval. Igualmente, por carnaval, Las Palmas de Gran Canaria se llena de luz y color y la ciudad es una verdadera fiesta.

Y es que, como ya lo decía Celia Cruz, la vida es un carnaval.