El título de este artículo es un homenaje a la película de Walter Salles, que trata sobre el viaje en motocicleta del joven Ernesto Guevara en Sudamérica. Surfeando sobre las olas cinematográficas, el motorista que soy quiere rendir homenaje también a las obras de Alejandro Iñárritu, cineasta genial que ha realizado seis películas magníficas como son Amores Perros, 21 gramos, Babel, Biutiful, Birdman y The Revenant.

Señor Iñárritu, voy a terminar mi viaje en Colombia dentro de unas semanas, y no voy a tener la ocasión de descubrir su bello país, lo siento. Sólo me queda Ecuador y Colombia en esta aventura. No obstante, si pudiéramos encontrarnos en Cartagena de Indias a finales de marzo, ¡sería un honor y un grandísimo placer! ¿Me dirá? Tengo bastantes ideas para la música de sus próximas películas. Entonces, ¿nos vemos en Cartagena? ¿Deal?

Para los que recorren en moto Chile, Argentina o Perú como yo (desde noviembre 2017), los perros son parte de la aventura. Al inicio del viaje, en Valparaíso, antes de recoger la moto, mi hijo y yo encontramos muchísimos perros en las calles, jugando, corriendo o durmiendo en la acera. No soy muy aficionado a los perros, incluso a veces, me dan miedo. Sin embargo, los perros latinos parecen diferentes, creo que porque viven en las calles y no tienen la actitud de vigilancia que tienen los perros europeos que están al cuidado de la casa de su dueño.

Parecen felices, tienen más libertad que sus tíos europeos y reciben bastante comida. Lo cierto es que duermen en la calle, es decir que no ven la televisión (yo tampoco), no duermen al lado de (o en) la cama de los hijos del dueño, reciben menos atención y ternura que sus tíos europeos, y tienen que hacer frente ellos solitos a perros agresivos. Una vida diferente, más salvaje, llena de encuentros (es decir más sexo), menos lujo pero más libertad. ¡Conozco bastante humanos que elegirán el modelo sudamericana!

Mi problema es que esos mismos perros tienen una actitud completamente diferente cuando ven una moto. La atacan. Punto final. Pienso que creen que el motorista y la moto forman un mismo ser, lo que he leído también en la historia de la conquista del Perú: algunos indios que nunca habían visto un caballo antes creían que el caballo y su caballero formaban un único combatiente.

Y es peor para los ciclistas: he encontrado algunos a los que el tema de los perros agresivos no les gustaba nada. Imagínese perdido lejos de todo, en el puro ripio, subiendo una cuesta interminable, atacado por un grupo de perros furiosos. ¡Pisa fuerte, aventura, hay que sobrevivir! Para nosotros los motoristas, el acelerador es la solución en mas del 90% de los casos, ¿pero para ellos? Pobres. A veces he visto perros atacando a coches también, con una preferencia clara por los neumáticos delanteros. Puede ser peligroso, claro, para los perros, para los motoristas, y a veces para los coches también...

He escrito « más sexo» arriba. Una de las consecuencias directas más visible es la multiplicación de la población canina. Es como una ecuación logarítmica. Y como los perros son menos agresivos a este lado del Atlántico porque no « vigilan» una propiedad (¿implicará que la propiedad individual tiene como consecuencia mas agresividad? Interesante proyecto de tesis, ¿no?), la gente de aqui parece aceptar la situación; el inconveniente es que hacen mucho ruido por las noche y que destrozan las basuras, cosa que la gente no aprecia, aunque en muchos lugares hay sitios protegidos en las calles para la basura para que no puedan destrozarla.

Supongo que aqui, el porcentaje de mascotas por habitante crece cada año. Parece que Argentina es el país con el porcentaje de mascotas por habitante más alto del mundo y los perros son las mascotas favoritas de los Argentinos. Supongo que Chile y Peru no estarán lejos en la clasificación mundial. No se si las estadísticas incluyen también a los perros sin dueño, lo que puede significar una diferencia muy importante.

Entonces, ¿cómo se puede controlar la evolución de la población canina? ¿Esterilización? ¿Cómo organizarlo? Quién pagará? ¿Eutanasia? La gente no quiere eso. Yo tampoco. Parece, sin embargo, que algunos alcaldes toman esta decisión radical... Conduciendo recientemente por los montes entre Cuzco y Nazca, durante bastante kilómetros he encontrado perros solos, uno cada doscientos metros, y me parecía que estaban un poco perdidos pero no parecían hambrientos. Todo parecía como si alguien lo acabara de organizar: menos perros en las calles de la ciudad, más perros en los montes. ¿Un tránsito gratuito (de ida sólo) para perros? ¿Una solución temporal? ¿Más libertad que nunca para los perros y una vida más breve?

Amores perros de Sudamerica que disfrutáis de la libertad en este mundo que es un lugar tan raro, disfrutad, nunca sabéis las decisiones que los humanos pueden tomar en un futuro próximo...

