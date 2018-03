¿Sabes cómo son los españoles viajando según el resto del mundo?

1. Ismaele Tortella (Italia), guía ártico y fotógrafo de naturaleza

"Siempre es difícil describir una nación, pero si tuviera que resumir mi percepción general sobre los españoles que viajan utilizaría la palabra intensos. Con esta palabra quiero decir que para mí los españoles tienen un carácter fuerte, no siempre (casi nunca) siguen el programa establecido. Siempre intentan darle vueltas a las vacaciones y cambian muchas veces de plan. Son mucho más emocionales que racionales. Como guía turístico, no siempre es fácil organizar a los turistas españoles porque son capaces de generar caos de la nada, pero me encanta trabajar con ellos porque casi siempre me lo paso genial. Vuelvo a casa habiendo hecho amigos, cansado, pero feliz".



2. Arlene Bayliss (México), periodista y fundadora de Co-Co Comunicación

"¡Los españoles se quejan mucho! Si el camarero tarda, si nunca sabes cuándo va a pasar el autobús, si son diez minutos tarde. Al principio les sorprende, pero terminan quejándose porque las distancias son muy largas. Aunque menos, los españoles se quejan de la comida, sobre todo porque todo pica, el cilantro es muy fuerte, se come todo con tortillas y eso de comer en puestos de la calle... Los españoles son encantadoramente 'quejumbrosos'", según recoge skyscanner.



3. Pratik Pakti (India), product manager en Talentpool y fotógrafo

"Mi experiencia con turistas españoles es algo limitada, pero [los turistas españoles que he tratado] han sido algunas de las personas más divertidas, adorables y alegres que he conocido. Durante sus viajes, les encanta explorar y visitar tantos sitios como pueden. Para nada son turistas del tipo vamos a tirarnos en la playa a hacer nada. Les gusta mucho aprender y probar nuevas experiencias, sobre todo si tienen que ver con la comida local y el lenguaje. Los españoles son simpáticos y habladores, te lo pasas bien estando con ellos. Si te encuentras con un turista español en un sitio en el que él sabe más que tú, ¡estate seguro de que tendrás el mejor guía del mundo!"



4. Diana Rodríguez Oliveros (Venezuela), periodista y autora del blog Fun Travel Ven

"Españoles y venezolanos tenemos pinceladas parecidas, aunque digamos que no. El turista español se hace notar en cualquier parte del mundo ya sea por su humor, acento o cercanía con el desconocido. Viajando he conocido a unos cuantos que, sin conocerme de nada, me decían que yo no era "como las venezolanas" (léase que no tengo los pechos grandes ni soy 90-60-90). Tienen mucho arte para decir las cosas. Les importa más expresarse, conocer gente y no tienen vergüenza para hablar en otro idioma.

La comida, ¡madre mía! En Londres dejé de contar las veces que soltaban delante de un fish and chips: "Me comía ahora un bocadillo de jamón serrano". Viviendo en España he visto que el turista español se siente más orgulloso de su país en el exterior que en casa. No hay tantos conflictos ideológicos por usar la camiseta de la selección española o por decir que son españoles. No todos son como los pintan. Si algo he aprendido viajando es que los tópicos no dejan de ser eso, tópicos".

5. Bojan Kapa (Montenegro), economista y cocinero

"Creo que los turistas españoles tienen mucha energía, incluso las generaciones más mayores. Creo que es porque están de vacaciones. Es muy fácil empezar una conversación con ellos, ¡aunque antes de que te des cuenta te habrán contado mucho más de lo que esperabas sobre su vida! Los turistas españoles no esconden las emociones, ni las positivas ni las negativas. Son directos, les gusta hablar y no dudan en preguntar, incluso si no hablan inglés. A veces, espera que el resto de la gente pueda entender su idioma, y pueden darse situaciones muy graciosas. Por suerte, yo entiendo un poco de español y les puedo ayudar. Los turistas españoles entienden las normas y no tienen problema en seguirlas, pero no dudarán en intentar adaptar las normas a ellos, si pueden. En general, creo que su carácter se parece mucho al de la gente de mi país."