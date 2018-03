¿Sabes cuál es el destino perfecto para celebrar el día del Padre?

Llega el Día del Padre y hacerle un regalo en forma de viaje puede hacerle más que feliz.

Te proponemos los mejores destinos.

Se acerca el 19 de marzo y la televisión y los centros comerciales se dedican a recordarnos que debemos ser agradecidos con nuestro progenitor. No te engañes, si no fuera por él, tú no estarías aquí, a pesar de cualquier diferencia que podáis tener, según recoge skyscanner.

1. Dublín, Irlanda

Dublín es una de las capitales más jóvenes y vibrantes de Europa. En sus 'pubs', la lluvia y las nubes se quedan fuera, y las luces hacen las veces de un sol que sale acompañado por la música en vivo de decenas de bandas que prueban suerte con un público variopinto e internacional. Préstales atención. Recuerda que de aquí salieron bandas como ‘U2', ‘The Cranberries', ‘The Pogues', ‘The Corrs' y ‘Snow Patrol'.

2. Ruta do Viño Rías Baixas, Galicia, España

Si a tu padre le gusta el vino, la historia, los pueblecitos y los bellos paisajes, un buen viaje para el Día del Padre será realizar una parte de la Ruta do Viño Rías Baixas.

La ruta recorre cinco áreas de las provincias de A Coruña y Pontevedra: O Rosal, Condado do Tea, Soutomaior, Val do Salnés y Ribera do Ulloa.

En los viñedos podrás disfrutar de catas de magníficos vinos albariño, pero también admirar impresionantes pazos de piedra del siglo XV, en los que incluso reyes se sentaron a la mesa.

3. Mallorca, España

A las puertas de la primavera, un buen destino para un viaje variado es la isla de Mallorca.

Si tienes algo de suerte, el buen tiempo que parece que, como el Sol, sale por el este habrá llegado ya a Mallorca y podrás disfrutar de un tiempo excelente.

Palma de Mallorca, la capital de las Islas Baleares, es una de las ciudades más bellas de España y su catedral frente al mar es su símbolo más icónico.

4. Valencia, España

Pólvora, fiesta, música, fuego, alegría, arroz, mascletàs, gentío, mar, horchata con fartons y monumentos espectaculares. Todo eso, y mucho más, son las míticas Fallas de Valencia.

Además, el día grande, la Cremà, se celebra, precisamente, el Día del Padre. El 19 de marzo, los monumentos que tanto tiempo - y dinero - costó levantar, arderán consumidos por las llamas bajo la atenta y emocionada mirada de la muchedumbre.Cataratas del Iguazú,

5.Argentina

Otro gran destino de larga distancia para el Día del Padre es el que te permite contemplar las cataratas más impresionantes del mundo.

Las cataratas del Iguazú se encuentran cerca de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Sin embargo, los dos únicos países que tienen un complejo turístico visitable alrededor de las cataratas son Brasil y Argentina.