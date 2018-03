Estas son las razones para dejar atrás la rutina y explorar el mundo con la mochila a cuestas

Ansia de aventura

Está dentro de casi cada uno de nosotros, sólo necesita un catalizador para despertarlo. En algunas personas es su primera excursión siendo sólo un chiquillo; en otras un documental, libro o película que le inspira.

Hay muchas formas.

En mi caso comenzó con los fines de semana asalvajado en descampados con árboles en los que cada uno tenía su rama para los importantes concilios en los que se organizaban las correrías de la tarde. Días de bicicletas y casas abandonadas y, obviamente, embrujadas. Después se desarrolló con películas y libros para desatarse con mi primer viaje de vuelta al Mundo. Ya no hubo marcha atrás, según recoge skyscanner.



Conocer culturas distintas

Viajar enriquece culturalmente pero, normalmente, no consigues una buena inmersión en ese otro tipo de vida si sólo te quedas unos días en el país o región.

Largarte unos meses de casa te brinda la oportunidad de profundizar en costumbres, religiones y formas de vida de gentes muy variadas y distintas a las que tratas en tu día a día. Este nuevo saber te enriquecerá y te hará una persona más tolerante.

Huir de un desamor

Un clásico entre los clásicos. ¡Qué levante la mano aquél al que no le han roto el corazón alguna vez! No quieres ver al culpable durante un tiempo, no quieres volver a los sitios en los que os besasteis, ni a los amigos que frecuentabais. Quieres poner tierra de por medio. Tu mirada recorre tu habitación y se posa sobre una especie de bolsa con asas. Es tu mochila, tu amiga, quien te va a comprender y consolar durante los próximos meses. Ella no te dejará. ¡Cógela y vuela!



En busca de trabajo

Hoy en día la cosa está en momentos delicados y el trabajo de tu vida puede estar ahí fuera. He conocido a gente que emprendió un largo viaje de mochilero y acabó comprando tierras para cultivar en África, reforestando bosques en Nueva Zelanda o Canadá, organizando viajes en India o trabajando duro en los pesqueros de Alaska.

Conocerte a ti mismo

Viajar con la mochila por sitios desconocidos y, en algunos casos, complicados te pondrá en situaciones a las que nunca antes te has enfrentado. Soledad, abrirte a nueva gente, perderte haciendo trekking en algún bosque o montaña, viajes eternos en trenes, autobuses o cajas de camiones de dudosa consistencia estructural, problemas de comunicación por la barrera del idioma, enfermedades, desconocidos que te invitan a su casa... Es una lista muy larga de casos en los que vas a reaccionar de una manera quizá inesperada para ti.



Necesitas aires nuevos

Tu horario de oficina, tus amigos de siempre, el mismo bar, las mismas actividades en tu tiempo libre. Todo esto te puede llegar a saturar en un momento dado. De hecho, creo que a todo el mundo le ocurre, pero no todos toman cartas en el asunto.

Aprender idiomas

Otro de los clásicos de la lista. Yo no sé tú, pero yo sacaba bastante buenas notas en inglés y cuando salí a vivir a Irlanda, resultó que era un campeón de la gramática pero nulo en la versión hablada. Y no hablemos de mi comprensión al hablarme ellos.

Para aprender bien un idioma la única opción es marcharte a un país en el que vivas en él, sin alternativa. No tienes por qué estar parado en una escuela sino que puedes recorrerlo a la vez que te empapas de la lengua y cultura.

Ahora, con la crisis, no esperes apuestas que te reporten las cantidades de dinero que se llevó el amigo Willy Fogg, pero algo caerá, y quizá sea el empujón que necesitabas para realizar tu sueño.

La pasión por lo desconocido

Es algo que nos atrae siempre. El ser humano es inquisitivo por naturaleza. Lo desconocido tiene un poder de atracción ante el que sucumben gentes de todas clases y condiciones. No se me ocurre nada más excitante e innovador que todas las gentes, paisajes, sentimientos y aventuras que te esperan en un gran viaje. Algo totalmente irresistible.