Horóscopo Viajero: ¿Confiarías en los astros para elegir tus vacaciones este verano?

Aries - Formentera, España

Impulsivos, dinámicos y llenos de energía, nuestros amigos Aries deberían ir reservando el primer ferry a Formentera, la isla española declarada Patrimonio Mundial por su belleza natural. Disfruta de playas de postal, miles de tonos de azul marítimo y aprovecha para explorar los paisajes salvajes de esta isla pitiusa. Si puedes, haz alguna de las rutas senderistas que se reparten por Formentera. No te pierdas las salinas y experimenta el ambiente de los pueblos encalados con sus tradiciones ancestrales. Formentera te robará el corazón. ¡Ve con cuidado!

Tauro - Favignana, Italia

Viajeros Tauro: ¡Sicilia os espera! Tomaos un respiro en la preciosa Favignana, la mayor de las islas Egades, en especial si son amantes de la buena vida y os puede la curiosidad. Aquí podréis hacer esnórquel, submarinismo y explorar cuevas maravillosas. El agua parece de otro planeta: transparente y cálida, como un cuarzo marino de gran belleza. Cala Rossa, Cala Azzurra, Punta Sottile y muchas más: aquí las maravillas no se acaban. ¡Acostúmbrate!, según recoge skyscanner.

Géminis - Malta

Viajeros inteligentes y contadores de historias, si sois Géminis deberíais visitar Malta este verano. Llega al corazón del mar Mediterráneo, porque aquí no te vas a aburrir nada. Increíbles paisajes y rutas culturales te tendrán ocupado un buen rato. Valletta, la capital, es Patrimonio Mundial de la UNESCO. La Blue Lagoon, en la isla de Comino, es un pequeño paraíso que te dejará sin palabras y las playas de Gozo son sencillamente preciosas. Malta es el fruto de la mezcla de culturas y estilo, desde la gastronomía hasta la arquitectura. Ya te avisamos que irte no te resultará sencillo... Pero mientras duren tus días en ella, ¡Disfruta!

Cáncer - Isquia, Italia

Si tu signo es Cáncer todo indica que deberías tener un corazón dulce y un alma hermosa, y quizás por eso las estrellas te recomiendan que visites Isquia. Este pequeña y monísima isla cerca de Capri y Nápoles tiene unos baños termales estupendos y playas deliciosas perfectas para tumbarte al sol. El Castillo Aragonés, las calles laberínticas, las majestuosas Iglesias y las coquetas tiendas pequeñas: aquí todo te sorprenderá y te llenará la retina de recuerdos imborrables. Isquia es un destino perfecto para los que busquen unas vacaciones de verano con comodidad y relajación después de un largo año de duro trabajo. ¿A qué esperas?

Leo - Córcega, Francia

Los Leo son viajeros bien organizados y directos, siempre generosos y llenos de ideas. Si te reconoces en esta descripción, entonces deberías volar a Córcega este verano. Las estrellas no tienen ninguna duda: esta hermosa isla francesa, cerca de Cerdeña, es un lugar donde naturaleza e historia se dan la mano y comparten sus maravillas coloridas contigo. Acantilados que se enfrentan al mar, playas paradisíacas, rutas senderistas y pueblos monísimos que parecen sacados de un cuento de hadas: esto es sólo un poco de lo que te encontrarás en este lugar increíble. Pellízcate un poco para darte cuenta de que no, no estás soñando. ¡Bienvenido a Córcega!

Virgo - Isla de Skye, Escocia

Vamos a aterrizar en la isla de Skye, en la verde y salvaje Escocia, el destino perfecto para el verano de nuestros amigos Virgo, con un gran sentido crítico y pasión por las maravillas naturales. Esta isla increíble es perfecta para ti: inmensos valles verdes a orillas del agua de color turquesa y las olas llenas de espuma del Océano Atlántico, una costa de postal, montañas rocosas y mucho, mucho más. Saborea la atmósfera encantadora y única de esta tierra mágica marcada por la cultura local. Te lo mereces.

Libra - Hvar, Croacia

Su clima cálido, una posición estratégica a lo largo de la historia, la belleza de los paisajes croatas adornador por fragrantes campos de lavanda y olivos además de la oportunidad de salir en barco a explorar otras islas: todo esto hace a la isla de Hvar única. Este lugar de película en la costa de Croacia es perfecto para los nacidos bajo el signo de Libra (equilibrados por definición), ya que Hvar es una excelente combinación de naturaleza y cultura, tradición y modernidad. Tu verano aquí será inolvidable. ¡Nos lo han contado las estrellas!

Escorpio - Senja, Noruega

Amigos Escorpio, este verano vais a descubrir las maravillas de Senja, la segunda mayor isla de Noruega. Explora este lugar mágico a lo largo y ancho, recorre sus senderos y disfruta de los bosques frondosos, admira los "Dientes del Diablo" y los imponentes acantilados y montañas que se alzan junto al mar con cimas puntiagudas. Desde finales de mayo a los últimos días de julio en estas latitudes polares el sol nunca se pone. ¡Disfrútalo!

Sagitario - Cefalonia, Grecia

Querido Sagitario, este verano deberías viajar a Grecia. Tú que siempre eres optimista y un soñador estarás a tu aire en esta isla que los astros han elegido para ti. Acércate a Cefalonia, la mayor de las islas Jónicas, y entra en contacto con la población local. Ellos te mostrarán el camino hacia las mejores playas de la zona, las montañas y bosques que tendrías que explorar. Visita Argostoli, una ciudad histórica muy importante, y diviértete hasta la madrugada. O sencillamente piérdete en la bahía más tranquila y espera que llegue un atardecer de tonos rosados que te quitará el hipo.

Capricornio - Creta, Grecia

Creta es el destino perfecto para ti, amigo Capricornio, siempre tan de fiar, ambicioso y prudente con cualquier decisión, incluso cuando planificas tus vacaciones de verano. ¡Visita Creta para hacerte fotos en el paraíso! Las Montañas Blancas, la Garganta de Samaria, las famosas playas rosáceas de Elafonissi y el Palacio de Cnossos son sólo algunas de las maravillas que esta isla esconde. Arqueología, Naturaleza, mito e historia te esperan. Date un capricho y reserve un vuelo a Creta ya.

Acuario - Madeira, Portugal

Los Acuario son energéticos y melancólicos a la vez, pero siempre apasionados y lo suficientemente curiosos como para descubrir nuevas culturas. La isla perfecta para ellos es Madeira, que pertenece a Portugal pero que está situada en el Atlántico, cerca de las costas de África. Esta isla volcánica es conocida como "el jardín flotante" gracias a su rica vegetación y los colores brillantes y vivos que la caracterizan. Flores exóticas, frutas tropicales, tradiciones perfectamente conservadas y un vino local excelente son algunas de las cosas que te esperan.

Piscis - Fehmarn, Alemania

Fehmarn es uno de los destinos de vacaciones de verano más deseados de Alemania. Y no nos extraña, ya que esta isla en el Mar Báltico es un lugar sorprendente y terriblemente ideal para románticos e idealistas como los Piscis. Castillos en ruinas, el mar cristalino besando las playas largas y los hermosos atardeceres hacen de Fehmarn un lugar lleno de encanto. Especies protegidas de aves lo han elegido para anidar... Y tú deberías hacer lo mismo. Explora uno de los rincones más secretos y menos turísticos de toda Europa y disfruta de tu paraíso en la tierra.