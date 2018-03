Estos son los mejores lugares para irte de vacaciones con tu perro

1. Kimpton Hotel Palomar Los Angeles Beverly Hills, Los Ángeles, Estados Unidos

Tu mascota será tratada como si fuera de la realeza en el primero de esta lista de hoteles para perros, que da la bienvenida a cualquier tipo de canino sin tener que pagar extra. El Palomar está a tan solo 10 minutos de la playa en el estiloso barrio de Westwood, así que en menos que canta un gallo estarás dando un paseo por la arena con Bobby. Este hotel va más allá para que tu compañero peludo se sienta como en casa: cada habitación tiene un bol de comida y bebida, además de una cama para perros y un cartelito de bienvenida con su nombre. Por un pequeño extra, también se ofrecen a pasear tu mascota mientras estés haciendo turismo.

2. Hotel Katajanokka, Helsinki, Finlandia

Hasta 2002 este hotel de la cadena Best Western era en realidad una cárcel, lo creas o no. Durante 150 años sus únicos residentes fueron criminales y convictos, pero hoy este edificio remarcable es otro de los mejores hoteles para perros, lleno de turistas y sus mascotas, que son bienvenidas por 10€/noche, y los gruesos muros se encargan de que no te despierten sus aullidos, según recoge skyscanner.

3. Frenchie Winery, Santa Helena, California, Estados Unidos

Bienvenido a la primera bodega para perros del Valle de Napa. Su dueño, Jean-Charles Boisset le puso el nombre de su can y afirma que empezó este negocio 'dog-friendly' porque "Frenchie soñaba con tener un día unas bodegas en las que sus amigos peludos podrían jugar con él". Los perros de los visitantes son cuidados con mimo en camas con forma de barril de vino mientras sus dueños disfrutan de una visita y una cata. Y, si te preocupa tener que dejar a tu mascota sola, también puedes ver lo que está haciendo a través de la "Frenchie cam". Eso sí, que sepamos, los perros no pueden catar los vinos.



4. Apartamentos Rurales El Llerón, Campo de Caso, Asturias, España

Situados en la preciosísima Asturias, para disfrutar de un fin de semana o unas vacaciones con tu perro aquí no tienes más que subir al coche y conducir algunas horas. Al llegar a este alojamiento de estilo rústico pero con todas las comodidades del mundo seguro que a los dos os parece que ha valido la pena. Las habitaciones son amplias y cómodas, y hay muchísimas actividades que hacer en el Parque Natural de Redes. Eso sí, antes de presentarte por sorpresa con tu compañero de cuatro patas en uno de los mejores hoteles para mascotas, llámales y avisa.

5. Beachcomber's Cottage, Whitsand Bay, Cornualles, Reino Unido

Si estás buscando un lugar en el que pasar tiempo de calidad con tu mascota, entonces este cottage inglés tradicional es el lugar perfecto. Tu perro podrá jugar y disfrutar sin la correa en la larga playa en la que se admiten canes, y también hay muchísimas opciones para hacer senderismo y dar paseos. Esta casa tradicional con paredes de piedra está justo en la playa, así que las vistas son increíbles. Hay incluso una escuela de surf al lado, por si te apetece practicar mientras te alojas en uno de nuestros favoritos entre los hoteles que aceptan perros.