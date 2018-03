No tengas miedo de viajar con tu bebé y vive una experiencia maravillosa

Cómo escoger destino para viajar con un bebé

A la hora de escoger destino para viajar con tu bebé conviene tener en cuenta ciertos factores y, sobre todo, planificar. Con planificar no queremos decir que tengas que hacer un horario detallado con horas, minutos y segundos sobre los trayectos, las comidas y las actividades de tu viaje, sino que tengas claro algunos puntos básicos de la escapada para evitarte estrés tanto a ti como a tu bebé.

Sobre todo, si estás ante tu primera escapada con tu bebé, asegúrate de elegir un destino que garantice ciertos mínimos de higiene y seguridad. Irte a la India de mochilero con un bebé igual no es la mejor opción de entrada, pero quizá visitar las pirámides de Tikal no es un viaje tan descabellado. O, mejor, ¿por qué no estrenarse con una escapada por España donde el tema del idioma, la comida y el alojamiento presentará pocos o ningún problema?, según recoge skyscanner.

1. Cómo elegir un alojamiento para viajar con un bebé (hoteles baby friendly)

A la hora de elegir un alojamiento adecuado para tu bebé, sea del tipo que sea, conviene que te informes de antemano de los servicios del mismo. En muchos hoteles, hostales y 'campings' existen ya áreas para bebés y niños además de muchas facilidades (desde cunitas para la habitación hasta grandes habitaciones con espacios separados para padres e hijos, pasando por actividades para los peques, áreas de recreo específicas y seguras para ellos, etc.).

Hay museos, jardines, cines, edificios históricos, gimnasios, etc. que organizan actividades para niños (a veces para niños con padres, a veces para niños mientras sus padres disfrutan del monumento). Basta con que te metas en la página web del lugar que quieras visitar y enterarte de cuándo es mejor visitarlo con tu bebé o niños. Por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao.

Si quieres ir a un restaurante con tu bebé, de nuevo es una idea excelente que busques restaurantes baby friendly. En España no hay ninguna regulación que especifique qué establecimientos son baby friendly pero, en general, se consideran restaurantes baby friendly aquellos accesibles para sillas y carritos de bebé (tanto para entrar, como para estacionar), los que tienen facilidades como cambiadores o tronas gratuitos, los que cuentan con menús para niños, los que tienen área de recreo infantil y, no menos importante, aquellos donde el personal es amable con los pequeños.