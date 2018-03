¿Sabes cuáles son las claves para distinguir a las aerolíneas low cost de las regulares?

1. Servicios que se ofrecen

El concepto de aerolínea de bajo coste nació para denominar a aquellas compañías que para poder ofrecer mejores precios en sus billetes de avión ofrecen servicios limitados. Así, la mayor diferencia entre aerolíneas low cost y regulares (sin tener en cuenta los precios) es que, a grandes rasgos, las primeras no operan servicios de comidas o de prensa gratuitos, no permiten llevar más de un bulto de equipaje de mano ni facturar de otra manera que no sea pagando y no suelen ofrecer ningún tipo de manta o almohada que haga más cómodo el viaje. En aras de disminuir los costes operativos y, en consecuencia, los de los billetes, todo aquel servicio extra debe ser pagado por aquellos que lo necesiten.

2. Tipos de asientos a elegir

Al contrario que en las aerolíneas regulares, en los aviones de las low cost no encontrarás asientos divididos en clase business o preferente. Aunque algunas compañías de bajo coste sí que suelen reservar algunas de las filas al inicio del avión para aquellos pasajeros que quieran pagar por sentarse en ellas, la mayoría no distingue entre clases, según recoge skyscanner.



Por otro lado, el número de pasajeros que caben en los aviones de las low cost suele ser superior al de los que van en las regulares, lo que implica asientos con menos espacio para las piernas y menos reclinables.

En el apartado de asientos, también hay que considerar que tanto las aerolíneas de bajo coste como las regulares están acercando sus posiciones a la hora de seleccionar butacas. La mayoría de las actuales low cost solo permite reservar número de asiento en el proceso de facturación en línea y pagando por el servicio. Las aerolíneas regulares, en cambio, suelen permitirte escoger asiento al hacer la reserva (pagando), pero te dejan elegirlo de forma gratuita cuando se abre el período de facturación. En ambos casos puede haber asientos de pago, como es el caso de los situados en los de salidas de emergencia, con mayor espacio para estirar las piernas.

3. Equipaje permitido

Aunque, nuevamente, aquí las líneas divisorias son muy difusas, en la mayoría de las ocasiones, las aerolíneas de bajo coste no permiten facturar ningún bulto de equipaje de manera gratuita. Se trata de un servicio de pago que suele encarecer bastante el billete. Sí que es posible llevar un bulto de equipaje de mano con unas medidas y pesos restringidos. Aun así, Ryanair ha iniciado una nueva tendencia y ha instalado un nuevo sistema híbrido: desde el 15 de enero de 2018 solo permitirá llevar contigo en la cabina un bolso o mochila pequeños, que no superen las medidas 35 x 20 x 20 cms., a no ser que pagues el "embarque prioritario". En el caso de no querer abonar dicho importe, tu equipaje de mano será enviado gratis a la bodega y tendrás que recogerlo en la cinta del aeropuerto al que llegues.



4. Formas de hacer la reserva

Las aerolíneas low cost se ciñen a promocionar la venta de sus billetes a través de Internet y, a poder ser, a través de su propia página web. De esta manera, se ahorran los honorarios que puedan querer cobrar otros intermediarios. En ocasiones, cobran incluso por usar determinados métodos de pago como las tarjetas de débito o crédito. En cambio, las aerolíneas regulares cuentan con mayores canales de venta como las agencias de viaje.



5. Aeropuertos de salida y de destino

Una de las claves para abaratar costes de las low cost es utilizar, en ocasiones, aeropuertos pequeños, normalmente ubicados más lejos de la ciudad, que tienen tasas aeroportuarias y de manipulación más bajas que los aeropuertos principales. Estos aeropuertos secundarios a veces subvencionan a las aerolíneas de bajo coste, puesto que atraen a más turistas a sus ciudades. Además, suelen estar menos congestionados, sobre todo a primera hora de la mañana y última de la noche, lo que evita retrasos de tráfico aéreo y se aprovechan mejor las tasas de aterrizaje.