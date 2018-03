Carmen Martínez Bordiú: "Timothy lo grabó todo y se van a enterar estos maleducados Ryanair"

No tiene genio ni nada Carmen Martínez Bordiú. La nieta de Francisco Franco ha salido como una fiera en defensa de su noviete, Timothy McKeague (32), después de que éste protagonizara un altercado la pasada semana en el aeropuerto madrileño de Barajas.

El australiano con el que Carmen mantiene una tórrida relación desde hace meses fue detenido hace unos días en la Terminal 1 acusado de resistirse a la autoridad.

Recuerda J. Moriarty en 'Informalia' este 20 de marzo de 2018, que el incidente se produjo, según la versión difundida en el plató de Sálvame, porque el amigo de la nieta de franco llegó tarde e intentó entrar a la fuerza en el avión en el que iba a volar a Holanda, cuando las puertas ya estaban cerradas.

Entonces increpó y empujó al personal de la compañía, que se vio obligado a llamar a las autoridades.

Timothy acabó en la Comisaría del aeropuerto y dejado después en libertad con cargos, según contaban en Telecinco.

La versión de Carmen Martínez-Bordiú es por el contrario, muy diferente. Según ha explicado a Informalia, Tim llevaba dos horas en la sala de embarque esperando la salida del vuelo:

"pero a él le gusta embarcar al final y cuando intentó entrar en el avión se lo impidieron, a pesar de que todavía estaba entrando gente. Y no entendía por qué se lo impedían y tampoco le hacían caso porque no habla bien español. Entonces llamaron a la policía y ya pasó todo lo demás".

Carmen culpa a Ryanair de lo sucedido:

"una compañía que me ha dejado dos veces en tierra sin explicaciones y que juré no utilizar jamás. En el caso de Tim, todo ha sido porque había overbooking, algo que es ilegal pero en España no entiendo por qué se tolera".