El Perú en veinte recuerdos contrastados

Ya 16,500km en moto en Sudamérica, sigo dirección Norte. Ahora en Ecuador; es el momento de compartir mi reciente experiencia en Perú, el tercer país mas grande del continente. Vamos allá: veinte « opiniones personales » importantes o fútiles, en el mismo desorden caótico que caracteriza la circulación en muchas ciudades y carreteras de ese hermoso país!

1- Decían en las civilizaciones precolombinas que se sucedieron allí que hay tres mundos: el de arriba (el cielo, la luna, el cóndor), la tierra (donde viven las vicuñas y los hombres) y las profundidades de la tierra (el pasado, los muertos, los serpientes). Ahora, esos tres mundos serian la Sierra (la cuesta, los desiertos), los montes (las cordilleras), y la selva; se podría decir tres países en una nación, tres países con tantos lugares espectaculares y un potencial turístico enorme;

2- Machu Picchu es una de los maravillas del mundo. Tenía miedo de ir a Picchu, miedo de hordas de turistas, miedo de la desilusión, pero me equivoqué. La verdad es que el sitio es mucho más que un lugar donde hacernos todos la misma foto con algunas piedras alrededor; son vistas increíbles, es una experiencia de paz, de tranquilidad, para algunos puede ser mística, es una incomprensión llena de admiración: es el sueño loco de un Inca - el emperador - que se ha transformado en realidad, y es un recuerdo extraordinario para mí.

3- Los peruanos tienen tantas frutas deliciosas que no conocemos o apenas: pitahaya, guiaba, uvillas, tomate de árbol, tuna (nada que ver con las capas de los universitarios, se trata de la fruta del cactus). Me imagino que un dia las tendremos en Europa, habrá que esperar;

4- En las zonas turísticas, a veces, hay una forma de agresividad comercial que puede ser bastante irritante: por ejemplo, no pude pasear un minuto por el centro de Cuzco sin que me propusieran masajes. ¿Les parece que necesito un masaje? Pues, no. No sé que entienden por masaje, pero a mi me da igual, ¡no necesito saberlo!

5- Hay tanta pobreza allí. El nivel de vida es muy diferente cuando se cruzan las fronteras, ya sea con Chile o Ecuador. Según las estadísticas de la Banca Mundial, Ecuador y Perú tienen el mismo PIB/capita - 4 a 5 veces menor que España - pero la realidad de las calles me pareció muy diferente cuando vi la casas, los coches y las motos, las tiendas, lo que la gente vende en las calles y lo que la gente allí come;

6- Perú tiene el verdadero Pisco (dicen que el de Chile es otra cosa; tal vez tengo que regresar a Chile y preguntarles a los amigos que conocí allí);

7- La cocina peruana tiene una reputación internacional que me parece usurpada. Un marketing poderoso puede comunicar lo que quiera, la verdad es que el pueblo peruano no come bien, come mucho choclo/maíz, muchísimo pollo con patatas fritas y arroz blanco, salchichas y hamburguesas, todo con las mismas salsas (mayonesa, ketchup, mostaza,...). En restaurantes, se come también cuy (conejillo de indias), que me recorda al conejo y que no me gustaba mucho. Lo siento, pero no me ha impresionado la cocina del Perú. Que diferencia con España donde se pueden comer tantas cosas ricas en chiringuitos, cantinas y terrazas, ... Echo de menos las almejas con habitas, los pimientos del padrón, las tellinas, los chipirones en su tinta, la diversidad de aceitunas, los embutidos ibéricos, la cecina, los montaditos, la carne rubia gallega, y sobre todo la creatividad de nuestros cocineros! Imagino que algunos chefs estrellados pueden justificar una parte de la reputación peruana pero tengo que decir que la única experiencia que he tenido en un restaurante de uno de esos chefs fue un desastre completo. Es verdad, no estuve en el restaurante estrellado del Chef, pero cené en uno de sus restaurantes. Si va a comer en uno de los restaurantes de Quique Dacosta en España - he tenido la suerte de comer en cuatro restaurantes de Quique - le garantizo que va a tener cada vez una experiencia interesante, como mínimo una introducción a la cocina de uno de los mejores Chefs del mundo. No fue así en Cuzco para mi. En Perú fue un desilusión total!

8- El Ministerio de Transporte del Perú tiene una fascinación irritante por los badenes. Seguro que el país tiene el « record mundial absoluto» de badenes por kilómetro de carretera. Es perjudicial para los amortiguadores, es un absurdo ecológico por el consumo adicional que representa, y lo peor es que es peligroso. Les juro que he encontrado algunos en la autopista! Imagínense. Entiendo que hay que desacelerar cuando se está llegando a un pueblo, pero no serán los fabricantes de amortiguadores los que están detrás de las decisiones relativas a las carreteras en ese país, podría ser?.

9- Los peruanos tienen una pasión por los colores. Piensan Uds tal vez como yo que la imagen de una hermosa mujer con un elegante vestido negro es la mas maravillosa que se puede ver en este mundo? Y sin embargo, creo que la obsesión europea por la ropa oscura podría casi acercarnos a la depresión general: miren mañana en el metro, en las calles, y piensen en los colores del Perú, imagínense con un poco mas de fantasia, de azul, de rojo, de amarillo. No les parece que la vida seria mas bonita?. Tuve la suerte de descubrir Puno, ubicada al lado de Titicaca, en la temporada de las fiestas de la Virgen de Candelaria: 40,000 músicos y bailarines en las calles. Qué diferencia! Tantos colores! Tantas sonrisas! Un recuerdo inolvidable;

10- Al igual que en Argentina, Ecuador y Chile, hay numerosas plazas y calles con nombres de « libertadores ». San Martin, Bolivar, O'Higgins, Sucre,... doscientos años después, las historias nacionales sudamericanas siguen alabando sus victorias, ¿pero fueron realmente liberados todos los peruanos? No lo creo, algunos sí, claro, es un país independiente, de eso cabe duda. Pero puede que los indígenas, los campesinos y una gran parte del pueblo peruano perdieran a su potencial libertador cuando ejecutaron a Tupac Amaru II, en Cuzco. Fue poco antes la Revolución francesa que instauró ideas igualitarias que recuerdan a las suyas, desgraciadamente con la misma violencia;

11- Los peruanos inventaron el mototaxi (es un Peruanismo), ese taxi de tres ruedas y techo que forma parte de la alegre locura de la circulación peruana;

12- Hay numerosos peajes en carreteras comarcales. No entendí bien la razón económica. Es una forma de impuesto sobre la utilización de la carretera, lo sé, pero el coste de construir los peajes y emplear a gente ¿solo para eso merece la pena? No sirve para nada. Que tiempo perdido. ¡Por suerte, las motos no pagan el peaje! ¡Una buena idea!

13- Los peruanos tienen en efecto una forma particular de conducir, con una omnipresencia enfermiza de la bocina, un comportamiento machista, y una falta general de respecto por los otros conductores y por el código de la circulación, pero tengo que decir también que tienen una forma eficaz y realista de conducir. A veces, envidio la libertad que tienen conduciendo, no tengo problema en reconocerlo;

14- Todos conocemos a los Incas. Peru = Inca. Ya está. Pero hay más, tienen una plétora de civilizaciones antiguas allí. Y además tienen las civilizaciones más antiguas conocidas hasta la fecha (fui a visitar Caral donde construyeron pirámides hace 5000 años, y he oído que acaban de descubrir también en Perú una civilización todavía más antigua) pero todo depende de lo que se denomine civilización, ¿no es cierto?

15- En muchos lugares, abunda la basura al lado de las carreteras. En algunas ciudades también. Es un problema de educación pero también de dinero, y por lo tanto de prioridades políticas. No puede ser. ¡Hay que tomar decisiones, hombre!

16- Hay una ciudad casi europea (San Isidro, Miraflores) aislada en el corazón de Lima. Dos mundos que se comunican poco, pero tal vez ocurre lo mismo en muchas ciudades, en todos los países. Así va el ser humano.

17- Los indigenas tienen una actitud algo distante al inicio, pero después de algunas palabras, cuando comprenden que tu deseo es de pasar con ellos algunos momentos, tener un intercambio de ideas, abren la puerta a otro mundo y se muestran felices de compartir algunas historias;

18- Los peruanos campesinos son gente pausada y parecen resignados; no quieren luchar, competir, no les interesa nuestro mundo que va demasiado rápido. La imagen tranquila de ese pais contrasta bastante con el pasado de lucha armada y violencia sin límite que Perú ha sufrido con los terroristas que mataron a tantos inocentes - y lo inimaginable es que el ideal inicial era defender al pueblo - y causaron el terror tanto a los más poderosos como a millones de humildes;

19- Las Plazas de Armas de Cuzco, Lima, Arequipa y Trujillo son extraordinarias. Tal vez las más bellas del continente. Qué pena que no se pueda tomar una copa y unas tapas en ellas como lo hacemos en nuestras plazas en Europa. Qué raro que casi no haya terrazas allí donde tomar algo;

20- « Qué pasa en Perú que todos los presidentes acaban presos? » preguntaba el Papa Francisco durante su visita reciente al país. La corrupción existe en todo el mundo pero como explicar omnipresencia en un país que necesita tanto de un futuro, de un respeto por su población que ha sufrido tanto y de una vision? No entiendo la sed ilimitada de dinero y de poder. Señores Presidentes, Ministros, Jueces, es ahora o nunca!

Peruanos, quien bien os quiere os hará llorar. Seguís siendo mi país favorito en Sudamerica. Os merecéis un futuro brillante.

